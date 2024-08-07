Türk pop müziğinin sevilen ismi İsmail YK, uzun zamandır tanığım bir isim. Tarzını, müziğini değiştirmeden kendi yolunda devam ediyor. 7'den 70'e büyük bir kesim tarafından tanınıyor ve seviliyor. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde bir araya geldik ve uzun uzun sohbet ettik. Yine adından sıkça söz ettirecek bir çalışmayla çıktı karşımıza İsmail YK. Şarkılarındaki enerjisi ve kendine özgü tarzıyla tanınan YK, bu kez 'Bekar Bekar Gezerim' adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği İsmail YK'ya ait olan bu parça tüm dijital platformlarda yayınlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.









Şarkının yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu kardeşler üstlenirken, İsmail YK da şarkının tüm aşamalarında aktif olarak yer aldı. Sakarya/Akyazı'da kalabalık bir cast ekibiyle çekilen klip ise şarkıya görsel bir şölen katıyor. Her zamanki gibi enerjik ve hareketli sahnelerle dolu olan klip, ünlü şarkıcının sahne performansını da gözler önüne seriyor.

'Bekar Bekar Gezerim', müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken, şarkının sözleri de dikkat çekiyor. Röportajlarda ve katıldığı programlarda sıkça "Ne zaman evleneceksin?" sorusuna maruz kalan YK, bu şarkısıyla adeta bu sorulara yanıt veriyor. Bekar olmanın ve özgürlüğün keyfini çıkaran şarkıcı, bu parçasıyla kendi yaşam tarzını ve bakış açısını dinleyicilerine aktarıyor.

İsmail YK'nın bu yeni çalışması, yine müzik listelerinde üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor. 'Bekar Bekar Gezerim' hem sözleri hem de melodisiyle dinleyicilere keyifli anlar yaşatırken, İsmail YK'nın müzik kariyerindeki başarısını bir kez daha pekiştiriyor. Bu şarkıyla birlikte ünlü sanatçı sadece müziğiyle değil, hayata dair verdiği mesajlarla da gündemde kalmaya devam edecek.











HANDE ÜNSAL 12'DEN VURDU!

Hande Ünsal'ın yeni şarkısı 'Yarı Deli'yi merakla bekliyordum. Şarkı geçtiğimiz haftalarda görücüye çıktı. Ben de büyük bir özenle dinledim. Ritmik ve melodik yapısından şarkının söz ve müziğinin Soner Sarıkabadayı'ya ait olduğunu hemen anladım. Açıkçası Hande'nin sesine de çok yakışmış. Kalite ve üretim eksikliğini net şekilde hissettiğimiz bir dönemde, doğru şarkı seçimi kilit rol oynuyor. Bu konuda Hande'yi tebrik etmek lazım. Soner Sarıkabadayı'nın bestesi, Serkan Balkan'ın düzenlemesi ve Hande Ünsal'ın yorumu bir araya gelince, ortaya sağlam bir şarkı çıkmış. Kısacası Hande hedefi 12'den vurmuş.











GÖKÇE'DEN ÜÇÜNCÜ KLİP

Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' isimli albümünde yer alan tüm şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Kendime' ve 'Dost Kazığı' şarkılarının ardından, sözü ve bestesi Sinan Akçıl'a ait, aranjesi ise Celil Yavuz imzalı 'Haybeden' şarkısı, albümün üçüncü hit şarkısı olarak dinleyicilerden tam not aldı. Ünlü şarkıcı dijital platformlarda en çok dinlenilen şarkısı olan 'Haybeden' için klip çekmeye de karar verdi.