11 yıl önce hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Adnan Şenses'i daha önce yayınlanmamış 'Yaktın Beni' adlı eseriyle anıyoruz. Söz ve müziği Metin Şentürk'e ait olan bu parça, 1993 yılında Şentürk tarafından seslendirilmişti. Şimdi ise Adnan Şenses yorumu ile dinleyicilere sunuluyor.

Bu eserin yayınlanması, Adnan Şenses'in sanatını ve mirasını gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir önem taşıyor. Sanatçının daha önce gün yüzüne çıkmamış bu çalışmasının dinleyicilere ulaştırılması, onun sanatının ne denli derin ve kalıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor. 'Yaktın Beni', Türk müziğine olan katkılarıyla unutulmaz bir eser olarak anılmaya devam edecektir.









Eserin aranjörlüğünü usta isim Selçuk Tekay üstlenirken, kayıt ve mix işlemleri ise Tanju Arıkan tarafından gerçekleştirilmiş. Prodüktörlüğünü Ahmet H. Güngörmüş'ün yaptığı bu özel eser, Şenses'in duygusal ve güçlü yorumuyla Türk Sanat Müziği tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Hem Adnan Şenses'in hayranları hem de Metin Şentürk'ün bestelerini sevenler için bu parça önemli bir anı olacak.



'YENİLENMEK EN BÜYÜK ZAFERDİR'

Türk pop müziğinin başarılı ismi Betül Demir, yeni şarkısı 'Aa'yla müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Yeni parçası için yeni imajıyla kamera karşısına geçen Demir, şarkının klip çekiminde saçlarını kestirdi. Seyrantepe'de yapılan çekimlerde saçlarının kesildiği eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, yeni şarkısı ve yeni görüntüsü için "Günümüz narsist ilişkilerini özetleyen bir şarkı.









Karşımızdakini büyüttüğümüz için kendi potansiyelimizi es geçiyoruz. Önceliği kendi olan tüm kadınlar için vazgeçmek, değişmek ve yenilenmek en büyük zaferdir" dedi. Söz ve müziğine Betül Demir'in imza attığı şarkının düzenlemesini Emirhan Cengiz yaptı.



MUSTAFA MERT KOÇ'TAN YENİ ŞARKI

Mustafa Mert Koç, müzik kariyerindeki yükselişine devam ediyor. Yeni şarkısı 'Sormadın' ile dinleyicilerin karşısına çıkan Koç; bu çalışmasıyla hem müzik, hem de görsel anlamda samimiyeti ve içtenliği ön plana çıkarıyor.









Şarkının Resul Karaca yönetmenliğindeki klibi de en az şarkısı kadar dikkat çekici.