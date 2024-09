Yaptığı müzik Tamaşekçe söyleniyor ve Tuereg'daki jeopolitik endişeleri ele alıyor. Hakkında 'Agadez, the Music and the Rebellion' adlı bir belgesel çekilmiş. iTunes World Chart ve Billboard World Chart listelerine bir numaradan giriş yapan albümlere sahip Bombino'dan bahsediyorum. Bonnaroo ve The Newport Folk Festivali dahil olmak üzere büyük müzik festivallerinde yer alan, 61. Grammy Ödüllerinde 'En İyi Dünya Müziği' dalında aday olarak gösterilen gitar ustası ve Nijer'in halk kahramanı 'Bombino' İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.







Hayatı sürgünde, kamplarda geçen Bombino 2013 tarihli 'Nomad' adlı ilk albümünü The Black Keys'den Dan Auerbach ile yaptı. İkinci albümünde bazen reggae, bazen rock altyapılar üzerine gitarını akıcı bir biçimde çaldı ve kendi kültüründen aldığı riff'leri, melodileri rock ve blues'a şahane bir şekilde uyarladı. Kariyerinin en iyi eleştirilerini toplayan ve onu Nijer'den GRAMMY adayı olan ilk sanatçı haline getiren 2018 tarihli Deran'ı takip eden son albümü 'Sahel' ise geçtiğimiz yıl yayınlandı. David Wrench prodüktörlüğündeki, adını Atlantik'ten Kızıldeniz'e kadar Doğu-Batı yönünde uzanan geniş Afrika bölgesinden alan albüm Bombino'nun bugüne kadarki en kişisel, en güçlü ve en politik çalışması.

'Bombino' 18 Eylül'de İstanbul'da Asmalımescit'te sahneye çıkacak.



BURAK KİNG'TEN YENİ İŞ BİRLİĞİ

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Burak King, yetenekli müzisyen Ahmet Çavuş ile güçlerini birleştirerek müzikseverlere 'Bağımsız Bayrak' adlı yeni bir eser sunuyor. Derin sözleri ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken şarkı, modern rap altyapısıyla da müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. Söz ve müziği Ahmet Çavuş'a ait olan şarkı Osman Çetin'in başarılı düzenlemesiyle modern bir dokunuşa kavuşmuş. Müzik prodüktörlüğünü Musa Çiçek'in üstlendiği şarkı, aranjesiyle de öne çıkarken Burak King ve Ahmet Çavuş'un uyumlu performansı dikkat dinleyicileri adeta büyülüyor.







Şarkının güçlü ve iddialı video klibinde ise son dönemin başarılı yönetmenlerinden Amiral imzası var. Klip, şarkının enerjisini ve mesajını etkileyici bir görsel deneyimle destekliyor ve izleyicilerden tam not alıyor. Burak King ve Ahmet Çavuş'un enerjik performanslarıyla hayat verdiği 'Bağımsız Bayrak' rap müzik dünyasında adından söz ettirecek bir çalışma olarak öne çıkıyor. Radyolarda ve dijital kanallarda yayımlanan şarkı, dinleyicilerden büyük beğeni topluyor. Bu etkileyici iş birliği, Türk rap sahnesine yeni bir soluk getirmeye aday.



SIRADA HARBİYE VAR!

Emre Fel, üst üste elde ettiği başarılarıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 'Yeni Anadolu' ismini verdiği tarzıyla hayatımıza giren Fel, 'Senden Güzeli Mi Var' ve 'Sana El Pençe Durmam'la dijital platformlarda ciddi rakamlara ulaştı.







Konser takvimini de hızla doldurmayı başaran Fel, şimdi sıradaki hedefine kilitlendi. Daha önce pek çok konser veren, özellikle festivallerin aranan ismi olan Fel, 14 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da ilk büyük sınavını verecek. Ben de merakla izlediğim bu hızlı başarının bir adımına şahit olmak için orada olacağım o gece. Heyecanla bekliyorum.