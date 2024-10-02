Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk müziğinin ve Yeşilçam'ın efsane ismi Emel Sayın, unutulmaz bir geceye imza attı. Yeşilçam filmlerinde başrol oynadığı ve seslendirdiği şarkılarla sahneye çıkan Sayın, zarafeti ve enerjisiyle izleyicilere büyüleyici bir nostalji yaşattı. Gecede beyaz bir kostüm giyen sanatçı, izleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde Yeşilçam filmlerine adeta bir zaman yolculuğu yaptı.







Sayın, 15 filmde toplam 99 şarkı seslendirdiğini belirterek, bu şarkılarla izleyicilere hem müzikal hem de duygusal bir yolculuk yaşattı.

1973 yapımı 'Yalancı Yarim' filmi ile açılışını yaptığı gecede, filmlerden kesitler de ekrana yansıtıldı. Sayın, özellikle 1980 yılında Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı 'Rüzgar' filminden bahsederken duygusal anlar yaşandı. Cüneyt Arkın ile paylaştıkları komik ve unutulmaz set anılarını izleyicilere anlatan Sayın, kaybettikleri isimleri de sevgi ve özlemle andı.

Harbiye'nin tıklım tıklım dolu olduğu gecede, Yeşilçam ruhu bir kez daha sahnelere taşındı...



MONA LİSA'YA TAM PUAN!

M Lisa son dönemin parlayan yıldızı... 'Araba', 'Ellerim Boş' gibi şarkılarla popüler müzik platformunda ciddi bir kitle edindi genç şarkıcı... Hal böyle olunca da arayı açmadan albümünü hazırladı ve albüm geçtiğimiz hafta yayınlandı. 'Mona Lisa' isimli albümde yer alan 8 şarkının 7'si M Lisa'nın imzasını taşıyor.







Albümde bir de düet var. Rap müziğin önde gelen isimlerinden Motive'yle, 'Rockstar' isimli bir parçayı beraber seslendirmişler. Albüm benden tam not aldı. Daha önce M Lisa'yla yaptığım konuşmada kendisi bana ilk albümünün heyecanından, hayallerinden birinin daha gerçek olmasının mutluluğundan söz etmişti. Son dönemde dinlediğim en iyi albümlerden birine de imza atmış M Lisa... Tebrikler...



'CEZA' İLE MERHABA DEDİ

Yıllar süren bir bekleyişin ardından Ümit Pamukçu, 'Ceza' adlı şarkı ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Şarkının aranjörlüğünü başarılı müzisyen Suat Sakarya üstlenirken, gitar performansı Selahattin Güzelel, solo keman Yılmaz Şenyaylar, saksafon ise Anıl Şallıel tarafından icra edildi.







Şarkının mix-mastering işlemleri ses mühendisi Tarık Ceran tarafından gerçekleştirildi.

'Ceza'ya çekilen klip ise yetenekli yönetmen Enes Bilal Taşcı imzasını taşıyor ve şarkının duygusal derinliğini görsel olarak da yansıtıyor.