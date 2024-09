Kariyerinde karakteristik sesi ve imajıyla öne çıkan Sharon Kovacs, Türkiye turnesine hazırlanıyor. 17 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta Ankara ve 20 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak olan Kovacs, hayranlarına muhteşem bir müzikal deneyim sunacak.









Kovacs, 2014 yılında yayımladığı 'My Love' şarkısıyla büyük ilgi topladı ve müziğin karanlık, duygulu yüzünü caz, pop ve indie etkileriyle harmanladı. Derin vokaliyle Amy Winehouse ve Adele ile kıyaslanan Kovacs, 2015 yılında çıkardığı 'Shades of Black' albümüyle Avrupa'da en önemli sanatçılar arasında adından söz ettirdi. Bu albüm, 'Diggin' ve '50 Shades of Black' gibi hit şarkılarla dinleyicilerde derin izler bıraktı.









O zamandan beri Kovacs, büyüleyici canlı performansları ve çağrıştırıcı şarkı yazımı ile özel bir hayran kitlesi oluşturarak müzik yayınlamaya ve uluslararası arenada performans sergilemeye devam etti. Müziğinde sıklıkla aşk, özlem ve kişisel iç gözlem temalarını güçlü vokalleriyle birleştirdi.

Sharon Kovacs'ın Türkiye turnesi, sanatçının müzikal yeteneğini ve sahne performansını deneyimleme fırsatı sunuyor. Sanatçı; canlı performansları, güçlü vokali ve sahnedeki enerjisi ile birleşerek Türkiye'deki geniş hayran kitlesine derin ve unutulmaz anlar yaşatacak.



SADE VE DUYGUSAL ŞARKISIYLA KALPLERE DOKUNUYOR

Rap müziğin başarılı isimlerinden Aksan, yeni teklisi 'Boşver' ile dinleyiciyle buluştu. TRVMEN'in prodüktörlüğünü üstlendiği şarkının mix ve mastering işlemleri de Aksan tarafından yapıldı. Kendi imzasını taşıyan bu çalışma, özellikle sadeliği ve duygusal derinliği ile dikkat çekiyor. Aksan, 'Boşver' ile rap müziğin sınırlarını zorlayarak, hem samimi hem de duygu dolu bir atmosfer yaratmayı başardı.









Dinleyicilerin kalbine dokunan bu şarkı, Aksan'ın müzikal kimliğinin olgunlaşmış bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bu arada şarkı müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren dijital platformlarda büyük ilgi gördü ve Aksan'ın hayran kitlesi tarafından tam not aldı. Bu arada ben Aksan'dan hareketli hızlı bir parça bekliyorum, yakında çıkarır sanırım.



BETÜL MEYDANI BOŞ BIRAKMIYOR

Betül Demir, yeni şarkısı 'Hâlâ Sendeyiz'i geçtiğimiz cuma yayınladı. Betül üst üste çıkardığı şarkılarla çok iyi bir ivme yakaladı, meydanı hiç boş bırakmıyor.









Enerjisi, doğru seçimleri ve kendini sürekli yenileyen tarzıyla kendi yolunda hızla ilerliyor. Hep söylediğim gibi sektörün en önemli ihtiyacı istikrar. Betül Demir de gerekeni yapıyor.