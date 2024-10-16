Bugüne kadar birçok rap müzik konserinde bulundum ama çok etkilendiğim, aklımda kalan çok az konser vardır. Onlardan biri de Sagopa Kajmer'in İstanbul konseri oldu. Tam bir müzik şölenine dönüşen konserde alana ilk girdiğimde, yüzlerce hayranının sabırsızlıkla beklediğini görmek, bu büyük etkinliğin enerjisini daha en başından hissettirdi bana.







Ünlü rapçiler Canbay&Wolker ve müzik sektöründe son dönemde adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte katıldığım bu konser, Sagopa'nın sanatı ve performansına olan hayranlığımı bir kez daha pekiştirdi. Konser öncesinde Sagopa'yı kuliste ziyaret etme fırsatım oldu. Yakın dostlarıyla sohbet eden Sagopa, her zamanki gibi içten ve sıcak tavrıyla karşıladı bizi. Konserin nasıl geçeceğiyle ilgili içimde büyük bir heyecan vardı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği konserler dizisinin bir parçası olan bu gece, Avrupa'yı da kapsayan bu büyük turnenin İstanbul'daki önemli duraklarından biriydi.







Sahneye çıktığı anda atmosfer tamamen değişti. Sagopa'ya usta prodüktör DJ Ufuk eşlik ediyordu. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken, soğuk hava kimseyi durdurmadı. Herkes tek bir ağızdan şarkılarını söylüyordu, adeta dev bir koro oluşmuştu. O anlarda sadece müziğin gücü hissediliyordu; yüzlerce insanın aynı duygularla şarkılara katılması, bu konseri unutulmaz kılan en önemli detaylardan biriydi.

Sagopa sahnede sevenleri ile de sohbet ederek müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve biz de bu eşsiz deneyimin bir parçası olduk.



SEN ESKİ YONCA OL!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve sosyal medyada oldukça konuşulan 90'lar Gecesi, hepimize nostaljik anlar yaşattı. O gece Yonca Evcimik de şarkılarını seslendirdi ve izleyicilerle buluştu.

Özellikle 90'lı yıllarda çocuklar tarafından çok sevilen Yonca, akıp geçen zamana rağmen enerjisi ve genç görüntüsüyle hiç değişmemiş gibiydi. Hatta adeta genç kalmanın formülünü bulmuş gibi görünüyordu. Konserde performansıyla hepimizi büyüledi. Gecede en çok dikkat çeken detaylardan biri Evcimik'in sahne kıyafeti oldu. Oldukça cesur ve iddialı bir tercih yapmıştı.







Bu kıyafeti, sosyal medyada çokça tartışıldı. Bazı sanatçı dostları ona destek olsa da, bu tercihin sahne için uygun olmadığı konusunda farklı görüşlerde bulunanlar da vardı. Kendi adına, bu kıyafeti bir sahne PR'ı olarak görmüyorum; fakat yanlış bir tercih olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim. Elbette ki her sanatçının sahne üzerindeki imajı zamanla değişebilir ve bu da bir sanatçının sanatsal yolculuğunun bir parçası olabilir. Ancak bizler, Yonca Evcimik'i 90'larda tanıdığımız ve alıştığımız haliyle seviyoruz. Onun şarkılarını dinleyen, o dönemleri yaşamış olan birçok kişi de benim gibi düşünüyor. Yonca'nın bu yeni tarzı, belki de hayranlarının alışık olmadığı bir görüntü sundu ancak bu tür cesur kıyafetlerin, sanatçının geçmiş imajına ve dinleyicilerinin beklentilerine ne kadar uygun olduğu tartışmaya açık. Bir sonraki konserini de merakla takip edeceğim ve bakalım bu kıyafet tercihleri bu şekilde devam edecek mi?

Yonca bu konudaki eleştirileri dikkate almalısın, sen eski Yonca ol!



HEM NOSTALJİK HEM MODERN

Emrah Öz, yeni eseri 'Kalbim Eridi'yi müzikseverlerle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda 'Sandık Lekesi' adlı single'ını piyasaya süren sanatçı, şimdi de söz ve müziği kendisine ait olan bu parçayla dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.







Cüneyt Yalmaz'ın düzenlediği bu eser, hem nostaljik hem de modern pop unsurlarını harmanlayarak dinleyicilere güzel bir deneyim sunuyor. Şarkının yönetmenliğini üstlenen Mustafa Özen, görsel olarak da bu duygusal atmosferi destekliyor.