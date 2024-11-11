Belediye ve organizasyon firması el ele vurgun yaptı

CHP’li belediyelerin, etkinlikler için yaptığı fahiş harcamaların perde arkası ortaya çıktı. Mert Demir ve Ebru Gündeş konserine 69 milyon ödeyen Ankara Belediyesi’nin, bu vurgunu organizasyon firmasıyla el ele yaptığı belgeyle anlaşıldı. Belgede firmanın Gündeş konseri için 16 milyon istediği görülüyor. Oysa Gündeş’in kaşesi 5 milyon. 10 milyonluk teknik hizmet için de 53 milyon teklif edildiği ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Mert Demir ve Ebru Gündeş konserleri için 69 milyon lira ödediğine dair evrakların ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu olayla ilgili inceleme başlattığını ve detayları tek tek açıklayacağını söylemişti. Ancak hâlâ bir açıklama gelmedi. GÜNAYDIN dün 'Göz Göre Göre Vurgun' manşetiyle belediyenin işbirlikçileri ile cebine milyonları indirdiğini manşetine taşıdı. Şimdi ise organizasyon firmasının belediyeye sunduğu teklif belgesi ortaya çıktı.









Bu belgeye göre Ebru Gündeş konseri için belediyeden 16 milyon 215 bin lira isteniyor. Ebru Gündeş'in kaşe bedeli ise tüm piyasa tarafından bilinen 5 milyon lira. Bu durumda organizasyon firmasının göz göre göre sanatçının kaşesini 3 katına çıkartıp belediyeye teklifte bulunduğu görülüyor. Bu durum, organizasyon firması ile belediye arasında yaşanan soygunun en başından karşılıklı olduğunu da gözler önüne seriyor.









Öte yandan teklif belgesinde 'Teknik Hizmet' başlığıyla organizasyon firmasının belediyeye 52 milyon 800 bin liralık ücret sunduğu görülüyor. Ancak böyle bir konser organizasyonunun teknik hizmeti 10 milyonu geçmez.

Belge, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem sanatçı kaşesinden 11 milyon lirayı hem de teknik hizmetten 42 milyon lirayı cebe indirdiğini ortaya çıkardı. Belediye ve organizasyon firması 43 milyon liralık bir vurguna imza atmış oldu.