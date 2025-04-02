Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı 'Dönemem Ona' ile dinleyicilerini bir kez daha yakalamayı başardı. 28 Mart'ta yayınlanan şarkı, kısa sürede dijital platformlarda büyük ilgi görerek listelerde üst sıralara tırmandı. Şarkının söz ve müziği her zamanki gibi Sarıkabadayı'ya ait. Düzenleme koltuğunda ise Efe Can ve Mert Yıldız oturuyor. Güçlü melodisi ve akılda kalıcı nakaratı ile dikkat çeken şarkı, Sarıkabadayı'nın hit serisine bir yenisini eklemeye aday...







Klibin yönetmenliğini Selim Akar üstlenirken, görsel dünyasıyla da izleyicileri etkileyen bir çalışma ortaya konulmuş. Fotoğraflar ve kapak tasarımında Halil Güzel imzası bulunurken, stil danışmanlığını Sinan Aras yapmış. Yayınlandığı gün itibariyle trendlere girmeyi başaran 'Dönemem Ona', müzik platformlarında da hızla yükseliyor. Dinleyicilerden gelen ilk tepkiler, şarkının uzun süre listelerde kalacağını gösteriyor.

Sarıkabadayı, 'Dönemem Ona' ile bir kez daha pop müziğin merkezinde yerini alırken, hayranlarına güçlü bir hit sunuyor. Şarkıyı dinlemek isteyenler için, tüm dijital platformlarda yayında!







AŞK ACISINI ANLATTI

Son günlerin dikkat çeken isimlerinden olan Hilal Altın, arabesk müziğin duayen isimlerinden babası Hüseyin Altın'ın dillere pelesenk olan şarkısı 'Biter mi Sandın'ı yeniden yorumladı. Eser, tüm dijital platformlarda yayınladı. Sözleri Hanifi Altın'a, müziği Hüseyin Altın'a ait şarkının düzenlemesini Mili B. yaptı. Şarkının klibini ise Enes Bilal Taşçı yönetti. Aşk acısını anlatan şarkı, etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor.







JEFF REDD'DEN YENİ HİT

Rap müziğin yükselen isimlerinden Jeff Redd, yeni şarkısı 'Huqqa' ile dijital platformlarda fırtına gibi esiyor! BIGBAT prodüktörlüğünde hazırlanan şarkı, eğlenceli yapısıyla kısa sürede büyük ilgi gördü ve yayınlandığı andan itibaren trend listelerine girmeyi başardı. Dijital müzik platformlarında hızla yükselen şarkı, kısa bir sürede 10 milyon dinlenmeyi aştı ve dinleyicilerin favori parçalarından biri haline geldi. Umutcan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği videosu da büyük beğeni topladı. Jeff Redd, 'Huqqa' ile müzikseverlere eğlenceli ve enerjik bir deneyim sunarken, hit parçalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.