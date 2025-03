Dünyaca ünlü süperstar Justin Timberlake, The Forget Tomorrow World Tour kapsamında 2025 yılında dünya genelinde konserler vermeye devam ediyor. Sanatçı, altıncı stüdyo albümü 'Everything I Thought It Was'ın tanıtımı amacıyla düzenlenen turne programına İstanbul'u da ekledi. Timberlake milyonluk dev sahne şovu ile Temmuz ayında muhteşem bir konserle hayranlarıyla buluşacak.

Organizasyon şirketi ile anlaşmalar tamamlanırken, son imzaların atılmasıyla birlikte konserin kesinleştiği açıklandı. Süper star, iki gün İstanbul'da konaklayacak ve konser sonrası İstanbul gezisine de çıkacak. Yıllardır Türkiye'deki hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Timberlake; sahne performansı, eşsiz dans şovları ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konserin detayları ve bilet satış bilgileri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Timberlake hayranları için bu yaz İstanbul'da kaçırılmayacak bir müzik şöleni olacak, benden söylemesi.



GRİPİN'DEN GEÇMİŞİ UNUT MESAJI

Geçtiğimiz aylarda 'Var Bir İhtimal' şarkısını dinleyicisinin beğenisine sunan başarılı müzik grubu Gripin, sözleri Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu imzalı yeni single çalışması 'Kim Tutar Beni' ile merakla beklenen yeni albümünden parçalar yayınlamaya devam ediyor.

Duygusal rock sound'u ve çarpıcı sözleriyle dikkat çeken 'Kim Tutar Beni', insanın kendisiyle yüzleşmesini, geçmişin yüklerinden sıyrılıp özgürlüğe adım atmasını konu alıyor.

Elveda demenin, geçmişe set çekmenin ve kendi yolunu bulmanın cesaret isteyen yanını gözler önüne seren şarkı, kısa sürede müzikseverlerin beğenisini topladı.