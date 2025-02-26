Rap müziğin dinamik isimlerinden Aksan ve Modd, yeni şarkıları 'Ekip' ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Trap Zone'un enerjik dokunuşlarıyla zenginleşen parça, güçlü sözleri ve dikkat çekici altyapısıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Söz ve müziği Aksan ile Modd imzası taşıyan 'Ekip', prodüksiyonda TRVMEN'in katkılarıyla güçleniyor. Şarkının düzenlemesi Aksan ve TRVMEN tarafından yapılırken, mixing MIXEDBYG'ye, mastering ise Adham Farid'e emanet edildi. Parçanın sözlerinde dostluk, sadakat ve birlik ruhu ön plana çıkarken, Trap Zone'un modern trap soundları şarkıya bambaşka bir enerji katıyor. Sert baslar ve ritmik geçişler, dinleyiciyi adeta şarkının içine çekiyor. Aksan ve Modd, 'Ekip' ile rap sahnesindeki yerlerini bir kez daha sağlamlaştırırken, bu şarkının listelerde hızla yükselmesi bekleniyor. Rap ve trap sevenler için 'Ekip', mutlaka dinlenmesi gereken bir hit adayı.



'IŞIK OLUR GÖZLERİN' DİNLEYİCİYLE BULUŞTU

Türk pop müziğinin güçlü ve duygusal sesi Ceren Gündoğdu, uzun zamandır titizlikle üzerinde çalıştığı 'Işık Olur Gözlerin' albümünü nihayet dinleyicileriyle buluşturdu!

12 şarkılık bu özel albüm, sadece bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda dinleyenleri duygusal bir hikâyenin içine çeken derinlikli bir eser olarak öne çıkıyor. Albümün lansmanı, geçtiğimiz akşam İstanbul'un gözde noktalarından Teşvikiye'de, müzik dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ceren Gündoğdu, albümde yer alan şarkılarını ilk kez canlı olarak seslendirirken, büyüleyici akustik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

LİRİK POP'UN YENİ SESİ!

Gündoğdu, önceki çalışmalarında olduğu gibi bu albümde de derin anlamlı şarkı sözleri, nostaljik tınılar ve modern pop ezgilerini harmanlayarak, 'lirik pop' olarak adlandırdığı kendine özgü müzik tarzını bir kez daha ortaya koyuyor.

12 şarkıdan oluşan albümdeki 11 şarkının söz yazarı olan sanatçı, daha önce 'Beni Affet' ve 'Kapı' gibi sevilen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 'Işık Olur Gözlerin' albümü ise dinleyicileri daha da derin bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilir durumda ve eleştirmenlerden de tam not aldı. Ceren Gündoğdu'nun samimi sözleri, duygusal melodileri ve etkileyici vokali, bu albümü yılın en dikkat çeken projelerinden biri haline getirdi. 'Işık Olur Gözlerin', kalbinize dokunacak ve ruhunuzu aydınlatacak!



HEYECAN VERİCİ VE BENZERSİZ BİR MÜZİK YOLCULUĞU

Türkiye'nin efsanevi Anadolu Rock sanatçısı Feridun Hürel'in unutulmaz şarkıları, farklı sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayına açılan 'Feridun Hürel Albüm', her biri kendi tarzının usta ismi olan sanatçıların yorumlarıyla zenginleşerek benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Albümün prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç üstlenirken, projenin açılışı Emir Can İğrek'in etkileyici yorumu ile seslendirdiği 'Seni Sevmek Yok Mu?' şarkısıyla yapıldı. İkinci şarkı ise Madrigal'den geldi.

Hünel'in zamansız şarkıları 16 farklı sanatçı tarafından yorumlandı. Madrigal, 'Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş' şarkısına mistik ve duygusal bir atmosfer katarak dinleyiciyi derinden etkileyen bir yorum sundu. Grubun modern dokunuşları, şarkının ağıt tadındaki sözlerini zenginleştirerek hem nostaljik hem de çağdaş bir hava yarattı. Hürel'in efsanevi parçasının bu yeni versiyonu, dinleyiciyi geçmişle bugün arasında bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.