Türk müziğinin efsane isimlerinden Fedon, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Concorde Tower Hotel'de unutulmaz bir konser verdi. 80 yaşında olmasına rağmen sahnedeki enerjisiyle gençlere taş çıkartan sanatçı, dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Fedon, konserde Erkin Koray, Barış Manço gibi usta isimlerin şarkılarını seslendirerek herkesi şaşırttı. Kendi tarzıyla yorumladığı bu eserler, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Sahne performansı, güçlü yorumu ve karizmasıyla Fedon, izleyicileri adeta büyüledi.

Salondaki herkes şarkılara eşlik ederken, sanatçının enerjisi geceye damgasını vurdu. Konser sonrası Fedon ile bir araya gelip sohbet etme fırsatı buldum. Samimi ve sıcak tavırlarıyla sevenlerini her zaman olduğu gibi kendine hayran bırakan sanatçı, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yakın zamanda iki yeni şarkı çıkaracağını müjdeleyen Fedon, bunlardan birinin hareketli, diğerinin ise slow bir parça olacağını söyledi. Uzun yıllardır sahnede olan ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Fedon, müziğe olan tutkusunu hiç kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. Kıbrıs'ta gerçekleşen bu özel gece, müzikseverler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.



'İLK GÜN GİBİ' YENİDEN HAYAT BULUYOR

Türk pop müziğinin duayen ismi Sezen Aksu'nun 1984 tarihli 'Allah'a Ismarladık' albümünde yer alan ve az bilinen şarkılarından 'İlk Gün Gibi', sanatçı ve doktor Elvan Elvan'ın yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Kendine has tarzı ve söz yazarlığıyla tanınan Elvan Elvan, Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinden birini modern dokunuşlarla yeniden seslendirerek dinleyicilere sürpriz yaptı. Şarkının yeni düzenlemesi Emre Bayar tarafından hazırlandı. Bayar, eserin orijinal ruhunu koruyarak günümüz müzik anlayışına uygun bir form kazandırdı.

Elvan Elvan, şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Sezen Aksu'nun yorumuyla hafızalarda yer edinen bu şarkıyı yeniden seslendirmek büyük heyecan. Sezen'in masumiyetini yansıtan bu şarkıyı kendi duygularımla harmanlamaya çalıştım. Şarkıya katkıda bulunmaktan dolayı gururluyum."



DOU, POP KLASİĞİ 'AŞK-I KIYAMET' İLE GELİYOR

Müslüm Gürses'in efsaneleşmiş şarkısı 'Seni Yazdım Kalbime' ile viral listelere girerek dikkatleri üzerine çeken ve ardından 'Ciğerime' ile arabesk ve rock'ı harmanlayan DOU, bu kez unutulmaz bir Türk pop klasiğine yeniden hayat veriyor.

Sözü ve müziği Yalçın Akyıldız'a ait olan, 2003 yılında Emre Altuğ'un yorumuyla hafızalara kazınan 'Aşk-ı Kıyamet', DOU'nun kendine özgü vokali ve modern sound dokunuşlarıyla bambaşka bir atmosfer kazanıyor. Rock dokunuşlarıyla zenginleştirilen şarkı yeni bir yorumla hayata karışıyor.

Prodüktör koltuğunda Can Atayılmaz'ın oturduğu bu özel projede, mix ve mastering çalışması yine başarılı bir isim olan Utku Ünsal tarafından yapıldı. Şarkıdaki İstanbul Strings'in canlı yaylı kayıtları ise dikkat çekici. 2024 yılında yayımladığı projelerle yükselişini sürdüren DOU, 'Aşk-ı Kıyamet' ile müzikseverleri nostaljik ve yenilikçi bir yolculuğa davet ediyor.