Türkçe ve Almanca rap sahnesinin dikkat çeken yeni isimlerden Nihan Çelik, büyük ses getirecek bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda dinleyicilerle buluşacak olan "Rulet", enerjisi yüksek ve etkileyici bir parça olarak şimdiden merak uyandırıyor. Her biri birbirinden başarılı parçalar arasında "Rulet" özel bir yere sahip.

Şarkının güçlü altyapısı, akılda kalıcı melodisi ve Türkçe-Almanca oluşu ve çok iyi harmanlaması sanatçı için büyük avantaj. Nihan'ın kendine özgü vokaliyle hızlı bir çıkış yapacağı kesin. Şu an çıkış tarihini beklediğimiz bu parça, Nihan'ın rap sahnesinde ne kadar iddialı olacağının sinyallerini veriyor. Şarkıyı tekrar dinlemek için sabırsızlanıyorum ve yayınlandığında büyük yankı uyandıracağından eminim. Türkçe rap'e yeni bir soluk geliyor, hazır olun!



HEP Mİ LEYLA

Türk rap müziğinin özgün isimlerinden Halodayı, bu kez sevilen sanatçı Derya Bedavacı ile güçlerini birleştirerek "Hep mi Leyla" şarkısına yepyeni bir soluk getirdi. Daha önce Azer Bülbül anısına hazırlanan proje albümünde seslendirdiği "Aman Güzel Yavaş Yürü" ile büyük beğeni toplayan Halodayı, bu yeni çalışmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zaten hareketli ve dinamik yapısıyla dinleyicileri kendine çeken "Hep mi Leyla", Halodayı'nın kendine özgü tarzıyla daha da renkli hale geldi. Şarkının söz ve müziği Halodayı, Derya Bedavacı ve Aydın Kara imzası taşırken, prodüksiyonda Ayaz Kardeş, düzenlemede Taner Soyer, mix ve mastering'de ise Buğra Kunt yer aldı.

Halodayı, sahne performansları ve farklı projelerdeki yenilikçi yaklaşımıyla hip-hop ve arabesk müzik arasındaki sınırları zorlayan bir sanatçı olarak tanınıyor. Daha önce yaptığı projelerle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, "Hep mi Leyla" ile bir kez daha farklı müzik türlerini bir araya getirerek dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Halodayı ve Derya Bedavacı'nın güçlü uyumu, parçayı hem duygusal hem de enerjik bir noktaya taşıyor. Şimdiden müzik listelerinde üst sıralara tırmanan "Hep mi Leyla", hem rap hem de arabesk müzik severler için kaçırılmaması gereken bir çalışma. Halodayı'nın müzikteki yenilikçi duruşu ve Derya Bedavacı'nın etkileyici vokali, bu parçayı yılın hitleri arasına sokmaya aday hale getiriyor.



RUBY'DEN 'DENSİZ'

Türkçe rap sahnesinde kendine özgü tarzıyla fark yaratan Ruby, yeni şarkısı "Densiz" ile bir kez daha iddialı bir çıkış yaptı. Prodüksiyon koltuğunda Pango'nun oturduğu bu yeni parça, Ruby'nin güçlü vokali ve sert sözleriyle dinleyicileri etkilemeyi başardı. Ruby,sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de dikkat çeken bir sanatçı olarak rap müziğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Daha önce Türkçe rap'in süper starı Motive ile "Taycan 2" albümünde yer alan "Like an Angel" şarkısıyla büyük bir çıkış yapmıştı.

Albümün en sevilen parçalarından biri olan bu düet, Ruby'nin uluslararası düzeyde de ses getirebileceğini kanıtlamıştı. "Densiz", Ruby'nin sert ve keskin flow'larıyla dolu, enerjisi yüksek bir parça. Şarkıda hem modern trap sound'ları hem de klasik rap öğeleri başarılı bir şekilde harmanlanmış. Ruby, Türkçe rap müziğinde farkını her zaman hissettiren bir isim olarak, bu şarkıyla da dinleyicilerine ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Türkçe rap sahnesinde kadın sanatçılar arasında kendini çoktan kanıtlamış olan Ruby, "Densiz" ile sadece kadın rapçiler arasında değil, genel olarak en iyiler arasında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şarkının kısa sürede listelerde üst sıralara yükselmesi de bunun en büyük kanıtı.