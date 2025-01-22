Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Mazhar Alanson, yeni şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkı, Alanson'un usta kaleminden çıkan sözleri ve duygusal bestesiyle dinleyenleri derin bir yolculuğa davet ediyor.

Sözleri ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan bu eser, hayatın olgunluk dönemlerine bir bakış sunuyor. Şarkının düzenlemesi ise müzik dünyasının bir diğer önemli ismi Ercan Saatçi tarafından yapıldı. Alanson'un samimi yorumuyla birleşen bu şarkı, dinleyicilere duygu yüklü bir atmosfer sunuyor. Mazhar Alanson, şarkısında yalnızca yaş almanın getirdiği hüzünleri değil, hayatın her dönemine eşlik eden duygusal dönüşümleri de incelikle işliyor. Şarkı, dinleyenlere kendi hayatlarından kesitler bulma imkanı sunarken, Alanson'un müzikteki ustalığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız', tüm dijital platformlarda yayında. Bu duygu dolu eseri kaçırmamanızı öneririm! Alanson'un yeni albümünden gelecek diğer parçalar için ise sabırsızlıkla beklemeye devam ediyoruz.



BUİKA VE KİBARİYE'DEN UNUTULMAYACAK İŞ BİRLİĞİ

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ve Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Kibariye, Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan 90'lı yılların unutulmaz şarkısı 'Sevdam Ağlıyor' ile müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu iki güçlü sesin bir araya geldiği bu proje, müzik dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Kibariye'nin kalplere dokunan nağmeleriyle birleşen Buika'nın benzersiz yorumu, şarkıya evrensel bir dokunuş katıyor. Daha da etkileyici olan, Buika'nın Türkçe şarkı söyleyerek dinleyenlere bir sürpriz yapması. Bu projeye ilham kaynağı olan isim ise Yaşar Gaga. Yıllar önce Buika ve Kibariye'yi bir araya getirme hayali teknik nedenlerle gerçekleşemeyen Gaga'nın bu isteği sonunda hayata geçirildi. Hem Türk hem de İspanyol müzik geleneklerinden izler taşıyan bu eser, kültürler arası bir köprü kurarak dinleyicilere evrensel bir müzik deneyimi sunuyor.



ÜMİT YAŞAR'DAN YÜREKLERE DOKUNAN ŞARKI

Arabesk müziğin güçlü sesi Ümit Yaşar, hayranlarını yeni şarkısı 'Gözünden Tanırım' ile buluşturdu. Neyzen kimliği ve öğretmenlik kariyeriyle de tanınan Ümit Yaşar, yıllardır müziğe olan tutkusu ve samimi yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor.

Söz ve müziği Cengiz Tekin imzalı eser, arabesk müziğin duygusal derinliğini dinleyicilere bir kez daha hissettiriyor. Kamuran Kayra prodüktörlüğünde yayınlanan şarkıyı Şafak Cansuyu ve Ahmet Kolpar düzenlemiş.



TARİFSİZ MUTLULUK

Sıla Naz, yeni şarkısı 'Mavi Boncuk'un çıkışını kutladı.

Şarkının sözleri Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ülkü Aker'e, bestesi ise Alekber Tagıyev'e ait. Sıla Naz, "Bu güzel eserle sevenlerimle buluşmak tarifsiz bir mutluluk" dedi.