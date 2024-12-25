2024 yılı, müzik dünyasında beklentilerin altında kalan bir yıl olarak hafızalara kazındı. Özellikle pop müzik, birkaç istisna dışında üretkenlikten uzak bir tablo çizdi. Sektörde öne çıkan bazı isimler çalışmalarını sürdürüyor olsa da genel anlamda yeni ve çarpıcı projeler görmek zordu. Üretim eksikliği, pop müziğin zirvede kalmasını engellediği gibi, yeni sürpriz isimlerin de popülerlik anlamında beklenen ivmeyi yakalayamamasına neden oldu. Buna karşın rap müzik, 2024'te de zirvede yer almayı başardı. Hem sanatçıların üretkenliği hem de dinleyicilerden gelen yoğun ilgi, bu türün hâlâ en güçlü trend olduğunu kanıtladı. Dijital platformlar, yıl boyunca her dalda en çok çalınan şarkıları ve sanatçıları listeledi. Elbette çok dinlenmek bir başarıdır, ancak asıl başarı, bu ivmeyi sürdürebilmekte gizli.

Daha önce de dile getirdiğim gibi, bir sanatçının ayda kaç konser verdiği, yılda kaç şarkı ürettiği ve sevenlerine nasıl bir örnek sanatçı profili çizdiği, kalıcı bir başarı için en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ancak ödül törenlerinde verilen ödüllerin adil olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Bazı ödüllerin yalnızca popülerlik üzerinden, bazılarının ise sektörel ilişkiler doğrultusunda verildiği iddiaları müzik camiasında sıkça dile getirildi. Bu durum, ödül sistemlerinin güvenilirliği konusundaki eleştirileri artırdı. 2025 yılına dair beklentiler ise büyük. Daha üretken bir pop müzik sahnesi, rock ve alternatif müzik türlerinde yeniden doğuş umut ediliyor. Türk müzik dünyasının bu türlerdeki potansiyeli düşünüldüğünde, 2025'in çok daha yaratıcı ve çeşitlilik dolu bir yıl olması dileğiyle...



HEDONUTOPİA'DAN YENİ BİR YOLCULUK

Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Hedonutopia, yeni teklisi 'Seni Bana Vermezler' ile dinleyicileri derin bir sorgulamaya davet ediyor. 2016 yılında 'Ucube Dizayn' albümüyle başlayan ve '7 Yılda 7 Albüm' hedefini gerçekleştiren grup, 2022'de yayımladığı '7' albümünden sonra yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. Şimdi ise yalnızlık, bireysellik ve aidiyet gibi temaları işleyen bu yeni tekli, grubun müzikal olgunluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şarkının yaratım sürecini Fırat Külçek, ev stüdyosunun konforunda şekillendirmiş. Kendi sözleriyle, 'yalnızlık ve bireysellik çağının sancılarını' müziğe döken Hedonutopia, insan olmanın çelişkilerini derin melodiler ve etkileyici sözlerle işliyor. Teklinin klibi, sanatçının konser görüntüleri eşliğinde Taha Yağız Herem tarafından hazırlanmış.





MELİS KAR'DAN AŞKIN TUTKULU YÜZÜ

Pop müziğin yükselen yıldızlarından Melis Kar, yeni şarkısı 'Hasta' ile müzikseverlerle buluştu. Daha önceki hitleri 'Hikaye' ve 'Hürrem' ile geniş bir dinleyici kitlesi edinen Kar, bu kez tutkulu bir aşkın ve kaybın hikayesini duygusal bir anlatımla sunuyor. Şarkının söz ve müziği Mert Yıldız'a aitken, düzenleme, mix ve mastering süreçleri Emre Kıral'ın profesyonel dokunuşlarıyla tamamlanmış. Şarkı, aşkın karmaşıklığını ve duygusal yıkımını Melis Kar'ın güçlü vokaliyle dinleyiciye hissettiriyor. Kar, bu yeni şarkısıyla hem kalplere dokunuyor hem de pop müziğin duygusal tarafını en etkileyici şekilde temsil ediyor.