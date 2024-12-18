Yapay zeka da mahkemelik oldu! Dev plak şirketleri Universal, Sony ve Warner Music; yapay zeka şirketleri Suno ve Udio'nun telif hakkı ile korunan şarkıları izin alınmadan kopyaladıklarını ve yapay zeka modellerini bu eserlerle eğittiklerini öne sürüyor. Şirketler, özellikle Chuck Berry'nin ünlü şarkısı "Johnny B. Goode" gibi eserlerin Suno tarafından taklit edildiğini iddia ediyor. Şikayette, Suno'nun bu şarkının tarzını yansıtan 29 farklı çıktı ürettiği ve bu eserlerin orijinal bestelerle fazlasıyla benzer olduğu vurgulanıyor. Benzer şekilde, Udio'nun da yapay zeka ile telif hakkı koruması altındaki müzik kayıtlarına benzeyen içerikler ürettiği ve bunların Spotify gibi ticari platformlarda kolayca dağıtılmasına olanak sağladığı belirtiliyor. Bu dava, yapay zekanın müzik endüstrisinde nasıl kullanıldığına dair büyüyen bir tartışmayı yeniden gündeme taşıyor.









Plak şirketleri, yapay zeka modellerinin sanatçıların emeklerini izinsiz kullanarak müzik ürettiğini ve bunun telif hakkı ihlali olduğunu savunuyor. Suno ve Udio'ya karşı açılan bu davalar, müzik şirketlerinin yapay zeka sektörüne yönelik ilk yasal hamlesi değil. Daha önce de UMG, Anthropic'e karşı Claude adlı sohbet robotunun popüler şarkı sözlerini izinsiz kopyaladığı gerekçesiyle dava açmıştı. Bu gelişmeler, yapay zeka teknolojilerinin sanat ve müzik dünyasındaki sınırlarını yeniden tanımlıyor. Bu davadan çıkacak karar; teknolojilerinin gelecekteki kullanımına dair küresel bir emsal oluşturma potansiyeli taşıyor.



İKİ EFSANE BULUŞTU

Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor ile rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer, ortak bir projeye imza attı. "Bir Ateşe Attın Beni" adlı düet, farklı müzik türlerini ustalıkla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Şarkı, yayınlandığı ilk saatlerde "Trend 1" listesine hızla yükselirken, 1 milyon izlenme barajını kısa sürede aştı.









Hem genç kuşak hem de nostalji severler için köprü görevi gören bu çalışma, klasik Türk müziği ile rap müziği arasında mükemmel bir uyum yakaladı. Kamuran Akkor'un zamansız yorumu, şarkıya geleneksel bir derinlik katarken; Sagopa Kajmer'in düşündüren sözleri ve kendine has tarzı, eserin modern yüzünü temsil ediyor. Şarkının sözlerindeki melankolik yapı, Sagopa'nın kalemiyle birleşerek dinleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor. Bu işbirliği, son yılların en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekerken müzik tarihinde de yenilikçi ve cesur bir adım olarak yerini aldı.



TURGAY SALİM'DEN KIBRIS TÜRKÜSÜ

Kıbrıslı Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Turgay Salim, dinleyicilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran yeni türküsü "Mağusa Şehri Kal-a" ile müzikseverlerle buluştu. Geçmişin masumiyetine ve kaybolan gençlik günlerine duyulan derin özlemi yansıtan eser, Kıbrıs'ın kültürel mirasını ve Mağusa'nın büyüleyici ruhunu müzikle harmanlıyor.









Türkünün bestesi Turgay Salim'e, sözleri ise Bülent Fevzioğlu'na ait. Projenin müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü ise usta isim Coşkun Karademir üstleniyor. Bu işbirliği, türkünün müzikal derinliğini ve kültürel zenginliğini dinleyiciye başarıyla aktarıyor. Kutay Alicik'in yönetmenliğinde çekilen video klip, Mağusa'da çekildi.



KENDİ HİKAYEMİZİN KAHRAMANLARIYIZ

Efsun 'Uyumaya Gelmedik" isimli şarkısını çıkardı.







Şarkıda prodüktör olarak imzası olan Özer Dönerkaya'yı ayrıca arka vokallerde de görüyoruz. Şarkının klibinde 'hepimiz kendi hikayemizin kahramanlarıyız' mesajı vurgulanıyor.



YAĞMUR ALTINDA KONSER

Bora Öztoprak ve Güliz Ayla, Kadıköy'de düzenlenen yeni yıl etkinlikliğinde sahne aldı.









Öztoprak ve Ayla birlikte Acı Kahve'yi yorumladıktan sonra Olmazsan Olmaz, Bahsetmem Lazım ve Kaçın Kurası gibi şarkıları da yorumladı. Yağan yağmura rağmen yüzlerce kişi her şarkıya eşlik etti.