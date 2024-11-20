Modern Dancehall ritimlerini, geleneksel Türk Halk Müziği ile harmanlayan "Nobody (Kolbastı Riddim)", müzikseverlere yepyeni bir deneyim sunuyor. Parça, Türk müziğinin simge eserlerinden biri olan ve anonim statüsünde yer alan "Kolbastı" (diğer adıyla "Dere Boyu Kavaklar") melodisini, Karayip esintileriyle yeniden yorumluyor.









Şarkının sözleri ve performansı, Türkçe rap sahnesinin öncü isimlerinden En Derin (Derin Çağ) ile Jamaika'nın dünyaca ünlü Dancehall sanatçısı Shane O tarafından üstlenildi. Bestesi En Derin'e ait olan bu eser, Shane O ile birlikte Türkçe ve Patois dillerinde seslendirildi. İkilinin güçlü ve cesur sözleri, iki farklı kültürü müzikal bir köprüde buluşturuyor.









SHANE O'NUN VE DJ KHALED'İN GLOBAL BAŞARISI

Shane O, özellikle ABD ve Karayipler'de ses getiren hit şarkısı "Dark Room" ile 27 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşarak global başarıya imza attı. "Nobody (Kolbastı Riddim)" ise Shane O'nun benzersiz Dancehall tınılarını, En Derin'in Türk halk müziğinden aldığı ilhamla birleştiriyor. Klipte ise dünyaca ünlü müzik prodüktörü DJ Khaled sürprizi dikkat çekiyor. Klibin çekimleri, Jamaika'daki bir müzik stüdyosunda başlayıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal güzellikleri eşliğinde tamamlandı.

Bu yenilikçi eser, modern ritimleri ve köklü Türk müziği ezgilerini birleştirerek, iki kültür arasında güçlü bir bağ kuruyor.



BEKLENEN PROJE YAYINDA!

Sabırsızlıkla beklediğim proje geçtiğimiz hafta yayınlandı. Kısa süre önce duyumunu almış epeyce heyecanlanmıştım...

Müzik sektörünün çok sevilen iki ismi Bilal Sonses ile Merve Özbey'in yeni düet çalışması olan ve geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini alan "Ne Olur"dan bahsediyorum.









Şarkının sözü ve müziği Bilal Sonses'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait. Bu iki ismin hazırladıkları şarkı zaten iddialı bir durumdayken, bir de Merve Özbey'in güçlü sesiyle katkıda bulunması, çıtayı oldukça yukarıya çıkarmış. Şarkının bir kez dinlenmesi bile, dilinize çabucak takılmasına yetiyor. Bilal Sonses ve Merve Özbey'in başarılı bir düete imza attığını ve ses renklerinin birbirine çok yakıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dinleyeni bol olsun.



BENGÜ TAM GAZ!

Pop müziğin tartışmasız yıldızlarından Bengü, yeni teklisi "Külkedisi"ni müzikseverlerin beğenisine sundu. Son dönemde seslendirdiği yeni şarkıların yanı sıra eski şarkılarıyla da dijital platformlarda viral üstüne viral olan Bengü, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor.









Söz ve müziğini Merve Ustaömer'in hazırladığı 'Kül Kedisi'nin düzenlemesi Emrah Karaduman'a ait. Şarkının adı gibi klibi ve klipte gördüğümüz Bengü'de oldukça iddialı. Bengü'nün şarkı tercihlerinin yıllardır ne denli doğru olduğunun farkında biri olarak bu şarkının da şansını fazlasıyla yüksek görüyorum.