Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'nun şarkıları, bu kez Sakiler'in yorumuyla yeniden hayat buluyor. 'Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor' adlı projede, Doğulu'nun en özel 15 şarkısı alternatif arabesk tarzında yeniden düzenlenerek dinleyicilere sunuluyor.



GELENEKSEL YORUM

Projenin ilk kısmında yer alan 5 parça, Hasan Gözetlik'in güçlü vokaliyle buluşuyor. Albümün öne çıkan şarkılarından biri olan 'İncilerin Dökülür'ün sözleri Kenan Doğulu ve Fikri Karayel'e, müziği ise Doğulu'ya ait. Şarkının düzenlemesi, Serkan Balkan ve Yücel Girgin'in usta dokunuşlarıyla modern bir kimlik kazanıyor. Şarkı; yaylılar, ney, ud ve cümbüş gibi geleneksel enstrümanlarla arabesk tınılara bürünerek dinleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.









NOSTALJİK BİR DENEYİM

Ayrıca 'Ağlayamam', 'Aşkım Aşkım', 'Olmaz' ve 'Yüzsüz Yürek' gibi klasikleşmiş şarkılar da Sakiler'in kendine has dokunuşlarıyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Serkan Balkan ve Yücel Girgin'in düzenlemeleri, Kenan Doğulu'nun yıllardır pop müzikle özdeşleşmiş hitlerini alternatif bir yorumla yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Bu albüm, ünlü popçunun klasikleşmiş eserlerine farklı bir perspektif sunarken, Sakiler'in müzikal gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 'Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor', dinleyicilere hem nostaljik hem de yenilikçi bir müzik deneyimi vadediyor.









GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNE 'GEL'

Bugün size özel bir sesten söz edeceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nun ses sanatçılarından Burçin, sanat yolculuğunda yepyeni bir sayfa açtı. Burçin, müzikal birikimi ve özgün yorumu ile ilk single'ı olan 'Gel'i müzikseverlerle buluşturdu.

Farklı ses rengi ve vokal performansıyla dikkat çeken sanatçının şarkısı, 'Gel' dinleyicilerini modern ve gelenekselin zarif uyumuna davet ediyor. Türk müziğinin köklerini modern bir yorumla buluşturan şarkının söz ve müziği Mehmet Akyazı'ya ait. Düzenlemesini Alper Çam'ın üstlendiği eserde, gitar ve bas gitarın büyüleyici tınıları yine Çam'ın performansıyla hayat buluyor. Nizo Alimov'un trompeti ve mix ve mastering aşamaları Fazıl Atuk tarafından tamamlandı.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Ozan Karabağ oturmuş. 'Gel', sadece bir şarkı değil, aynı zamanda Burçin'in müziğe bakış açısını ve dinleyiciyle kurduğu duygusal bağı da yansıtan bir manifesto gibi...

