İkilem, yeni şarkısı 'Yoktan Dünya' ile bir kez daha dinleyicilerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor. 13 Aralık'ta dijital platformlarda yerini alacak olan şarkı, yalnızca bireysel duyguları değil, toplumsal sorunları da güçlü bir şekilde ele alıyor. 'Yoktan Dünya', içindeki umudu kaybetmeye başlayan bir insanın, dış dünyanın adaletsizlikleriyle yüzleşirken yaşadığı kırılma anlarını yansıtıyor.









Şarkı, hayatın çarpık düzenine isyan eden ve bu isyanın getirdiği ağırlığı taşıyamayan bir bireyin hikayesi... Bu aynı zamanda, toplumsal olayların bireyler üzerinde yarattığı derin etkilerin de bir ifadesi. İkilem, her zamanki gibi anlamlı sözler ve etkileyici melodilerle dinleyiciyi derin bir sorgulamaya davet ediyor. Bir çağrı, bir umut ışığı, bir hatırlatma olan şarkı, dinleyicilere yalnız olmadıklarını hissettirirken, aynı zamanda dayanışmanın ve mücadelenin önemine dikkat çekiyor.



Yıllanmış aşklara yeni fon müziği

Eda Baba, 2025'in ilk aylarında yayınlayacağı üçüncü stüdyo albümünden bir ön izleme niteliği taşıyan yeni teklisi 'Annemlere Sen Anlat' ile dinleyicilerle buluştu. Akustik enstrümanlarla süslenen bu duygu yüklü aşk şarkısı, ayrılığın eşiğindeki bir hikayeyi güçlü bir vokal performansı ile anlatıyor.









Söz ve müziği Üner Demir'e ait olan şarkı Onur Güney Kumaş'ın zarif dokunuşlarıyla hayat bulurken, Eda Baba'nın içten yorumu dinleyicileri şarkının hikayesine ortak ediyor. 'Annemlere Sen Anlat', sadece bir ayrılık şarkısı değil; aynı zamanda günümüz kalbi kırık aşıklarına bir teselli... Şarkının yönetmen koltuğunda Ekrem Çanak oturuyor ve şarkıya ait kapak fotoğrafı da Çanak imzalı.



Listeye giren ilk Türk: Leyan Senay

Türk rock müziğinin yükselen yıldızı Leyan Senay, uluslararası çapta yankı uyandıran 'Bluetiful' adlı şarkısıyla bir kez daha adından söz ettiriyor. Senay, dünyanın en büyük rock topluluğu tarafından düzenlenen 2024 Yılının En İyi Metal Şarkısı oylamasında, Linkin Park, Epica, Apocalyptica gibi efsane isimlerle aynı listede yer aldı. Senay, listede adı geçen ilk ve tek Türk sanatçı olmanın da gururunu yaşıyor.









Şarkıcı, "Dünyaca ünlü isimlerle aynı kategoride yarışmak ve rock müzik camiasında böyle bir platformda yer almak benim için büyük bir onur. Bu başarı sadece benim değil, Türk müziğinin de başarısıdır" dedi. Bluetiful'un başarısı, yalnızca bir şarkının ötesinde, Türk sanatçılarının uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasının yolunu açan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.