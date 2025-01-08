Son günlerde sosyal medyada sıkça karşıma çıkan Sena Gül'ün 'Koca Adam' adlı şarkısını dinledim ve ilk dinleyişte çok sevdim. Şarkının enerjisi, sözleri ve Sena'nın içten yorumu, bu parçayı hem keyifli hem de etkileyici bir hale getirmiş. Şarkıyı kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştım çünkü gerçekten hak ettiği değeri görmesi gereken bir eser. Sena Gül'ün yazdığı bu sözler, özellikle kalbi kırık olan dinleyicilere güçlü bir şekilde hitap ediyor. Sosyal medyada dolaşan şu paylaşım, şarkının ruhunu özetliyor:

"Yeni kurtuldum deli bi' adamdan/ Kendisi beni pek iyi tanır."

Sena, bu sözlerle ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıklarını ve ayrılık sonrası duyulan karışık duyguları samimi bir şekilde ifade ediyor. Şarkının bir başka bölümünde ise şöyle diyor: "Bak sen, koskoca adam/ Aşk olsun, yakıştı mı sana?/ Bu enkaz! Topla kendini nolur rezil olma."

'KENDİNİ TOPARLA' MESAJI

Bu sözler, yalnızca duygusal bir hikayeyi değil, aynı zamanda kendi değerini fark etme ve toparlanma sürecini de anlatıyor. Şarkının prodüksiyon tarafında da güçlü bir ekip yer alıyor. Sena Gül'ün söz ve müziği, Ozan Emre Keser'in (oek.) prodüktörlüğü ve Akın Erdem Kadız'ın mix & mastering'iyle birleşmiş. Ayrıca keman partisyonlarında 2Gypsies'in dokunuşu, şarkıya ayrı bir derinlik katmış.

'Koca Adam', dinleyicilerde bir yandan hüzün uyandırırken, bir yandan da "kendini toparla" mesajı veriyor. Sena Gül'ün bu şarkısı, kesinlikle dinlenmesi ve paylaşılması gereken bir eser. Şarkıyı dinlerken, onun duygularını o kadar net hissediyorsunuz ki, adeta bir arkadaşınızla dertleşiyor gibi oluyorsunuz. Bu parçayı hala dinlemediyseniz, hemen dinleyin ve bu keyifli eserin tadını çıkarın!



ENERJİK BİR GARAJ ROCK DENEYİMİ

Şekersiz'in 2024 yılında kaydettiği üç şarkılık projenin en dikkat çeken parçalarından biri olan 'Bugünün Yarını Duvar', dinleyicilere enerjik bir garaj rock deneyimi sunuyor. Crunch gitar tonları ve agresif davullarıyla parça; klasik bir garaj rock şarkısının tüm dinamiklerini taşırken, aynı zamanda özgün bir hikaye anlatmayı başarıyor.

Parçanın ismi, Türkçedeki "Bugünün yarını da var" deyiminin zekice bir kelime oyunuyla yeniden yorumlanmasından geliyor. Şarkı, karşısındaki kişiye ve hayata yer yer sert sözlerle sitem eden bir karakterin duygularını yalın bir şekilde yansıtıyor. Dinleyici, bu net ve güçlü anlatımla hemen şarkının atmosferine kapılıyor. 'Bugünün Yarını Duvar'ın söz ve müziği Yunus Emre Gök'ün imzasını taşırken, düzenlemesi Şekersiz grubu tarafından yapıldı. Parçanın prodüktörlüğünü Furkan Karadeniz üstlenirken, miks ve master işlemleri Burak Ataş'ın profesyonel dokunuşlarıyla tamamlandı.

Bu şarkı, sadece bir garaj rock parçası olmakla kalmıyor; aynı zamanda modern Türk rock müziğinde bir duruş sergiliyor. Sert gitar riffleri ve güçlü davul partisyonları, dinleyiciye bir başkaldırı hissi yaşatıyor. Şekersiz, bu şarkıyla hem duygusal hem de müzikal olarak ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha kanıtlıyor.



BLİND GUARDİAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Alman power metal grubu Blind Guardian, ülkemize geliyor! Grup, The God Machine Avrupa turnesi kapsamında 27 Eylül'de İstanbul'da, 26 Eylül'de Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.

Şarkı sözlerini yazarken J.R.R. Tolkien, Stephen King, Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ve efsanelerden ilham alan grup üyeleri, power metalde bir marka oldu. İlham kaynaklarından dolayı ve sahnede bir hikaye anlatıcılığı üstlendiği için Blind Guardian, hayranları tarafından "The Bards" (Ozanlar) olarak anılmaya başladı.