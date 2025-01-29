Geçtiğimiz senelerde 'Beni Affet', 'Kapı' gibi şarkılarıyla radyolarda ve dijital platformlarda büyük bir başarı yakalayan Ceren Gündoğdu, bir seneyi aşkın süredir söz yazarı, besteci, prodüktör ve yapımcısı olarak hazırlıklarını sürdürdüğü ikinci stüdyo albümü 'Işık Olur GözIerin'i 21 Şubat'ta dinleyiciyle buluşacak.

Ceren, albümün açılış şarkısı 'Burdayım Ben'in sadece isminin bile şahsi müzik üretiminin temelinde yer alan inancı vurguladığını belirtiyor: "Ne zaman dünyanın bunca acıya sağır kalması beni korkutsa, iki kişinin mutlak bir şekilde yan yana durabilmesinin, birbirleri için orada olabilmesinin hakiki bir merhem olduğunu hatırlatıyorum kendime. Sesimin, sözlerimin ve ezgilerimin de dinleyicime aynı şeyi hatırlatması fikri ile tasarladım bu albümü."







12 şarkılık albümde yer alan 11 şarkının sözü ve müziği Ceren'e ait. ('Burdayım Ben', 'Bi' Daha Da Sevmicem', 'Kalbe Ninni', 'Derbeder', 'Şuracıkta', 'Rehin', 'Düşlerimde Hesaplaştık', 'Bi' Şey Var Gözlerinde', 'Cevap Ver', 'Gün Doğar Mı?') Albümün sürprizi ise sanatçının annesine ait olan 90'lardan kalma su yüzüne çıkmamış bir cevher; 'Sevdan Ateşten Gömlek'. Müzik endüstrisinin giderek dijitalleştiği bir dönemde insan dokunuşunun farkını ortaya koymak ve birlikte müzik yapma deneyimini onurlandırmak fikriyle 20 küsür müzisyen canlı enstrüman ve vokal kayıtlarında Ceren'e eşlik ediyor. Türkçe popa özgün bir kapı aralaması beklenen albüm, ruhu ve hikayesi olan şarkılar, nostaljik tınılar ve tanıdık ama özgün bir müzikal yolculuk vadediyor. Tüm bunlar Ceren'in büyüleyici vokaliyle birleşince sanatçının tabiriyle 'lirik pop' diyebileceğimiz 31 dakikalık bir dinleti ortaya çıkıyor.

Halk müziği ve Türk sanat müziği sanatçısı bir anne babanın kızı olarak bu toprakların müziğine doğal bir yakınlık duyan Ceren, Doğu ve Batı'nın renklerinin iç içe geçtiği bir müzik dili oluşturmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiriyor: "Işık Olur Gözlerin', 'Duygusal bir pop mümkün müdür?' sorusuna verilen bir cevap belki de... İncinmiş tüm kalplere söylemek istediğim bir ninni bu albüm. Kapınıza birer birer bırakıyorum şarkılarımı, zor anlarınızda ve mutlu günlerinizde eşlikçiniz olmalarını dileyerek."







'PARAMPARÇA'YA ARABESK RAP YORUMU

Teoman ve Yener Çevik, 'Paramparça' eserinde bir araya geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana Türk müzik dünyasının başyapıtlarından biri olan Teoman'ın 'Paramparça' şarkısı, Müslüm Gürses'in arabesk yorumuyla hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise yapımcı Ulaş Çelik'in girişimiyle bu unutulmaz eser, Yener Çevik'in arabesk rap tarzında yeniden yorumlandı.







Nakaratında orijinal esere sadık kalınan bu uyarlamada, Çevik kendi kaleminden çıkan çarpıcı sözleri şarkıya modern bir dokunuş katıyor. Yener Çevik'in derin, duygusal ve sokaklarla yoğrulan tarzı, 'Paramparça'nın ruhunu bir kez daha anlamlı kılıyor. Yeni sözlerde kayıplar, hayat mücadelesi ve çelişkiler öne çıkarken, nakarat bize hâlâ eskisi gibi 'paramparça' hissettiriyor.







MABEL MATİZ'DEN ALBÜMÜN İLK SÜRPRİZİ: 'KEREM GİBİ'

Mabel Matiz sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kerem Gibi' şarkısı ile yeni 'remake' albümünün ilk teklisini yayınladı. Uzun bir süredir ilk 3 albümünden derlediği şarkılarını yeni kayıtlarıyla yayınlayacağı 'remake' albümün hazırlığında olan Mabel Matiz, 'Kerem Gibi' şarkısını sevenleriyle buluşturdu. 12 şarkıdan oluşan ve 'Aklıselim' adını taşıyan albümün duyurusu 'Kerem Gibi' ile oldu. 'Aklıselim'in ilk teklisi olma özelliğini taşıyan 'Kerem Gibi'nin prodüksiyonu ise Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor. 'Kerem Gibi', yeni kayıtları ve prodüksiyonu ile Pose Records etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.