Müzik dünyasında adını giderek daha fazla duyuran Mustafa Mert Koç, yeni EP'si IV ile dinleyicileriyle buluştu. Ben de albümü yakın dostum Cenk Üstündağ ile birlikte dinledim ve favori şarkısını keşfettim. Tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan bu özel çalışma, sanatçının duygusal dünyasını ve müzikal yolculuğunu yansıtıyor. EP'nin çıkış şarkısı olarak seçilen 'Hatırla Beni', derin duygular barındıran bir parça. Şarkının klip yönetmenliğini ise Yusufcan Özbilen üstlendi. Mustafa Mert Koç, EP'nin ismiyle ilgili yaptığı açıklamada, "IV olmasının sebebi çok sevdiğim bir rakam olması. Aynı zamanda 4, numerolojide köklere dönüş anlamına geldiği için özüme dönüşüyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu noktada ben de bir şey söylemek istiyorum: Kendisine, "Ne yaşadın da bu kadar etkileyici şarkılar yazdın?" diye sormadan edemiyorum. Mustafa Mert Koç'u içtenlikle tebrik ediyorum.

Sanatçının hem kişisel hem de sanatsal olarak içsel bir yolculuğa çıktığını gösteren IV, samimi ve içten anlatımıyla müziğinde derinlik arayan dinleyiciler için önemli bir durak olacağa benziyor. Bu proje, Koç'un müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açarken, dinleyicilere de onun dünyasına daha yakından tanıklık etme fırsatı sunuyor.



Yasin Aydın'dan Karadeniz şarkısı

Dijital platformlarda yüz milyonları aşan bir dinlenmeye ulaşan Yasin Aydın'ın 'Kim O Sakallı Adam' isimli şarkısı, yayınlanmış olmasına rağmen hala tazeliğini koruyor. Şarkıyı dinlediğimde beni derinden etkiledi; tam 7 yıl önce çıkmasına rağmen adeta yeni keşfedilmiş gibi hissettiriyor. Karadeniz müziğinin özgün tınılarını taşıyan bu eser, dinleyiciyi hem duygusal hem de ritmik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yıllar geçmesine rağmen hala yoğun ilgi gören şarkı, dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yasin Aydın'ın müziğindeki bu kalıcılık ve etki, Karadeniz müziğine olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Aydın'ın 'Korkarım' şarkısını da dinlemenizi tavsiye ederim.



Gizem'den 'Benim Hatam'

Son günlerde radyolarda sıkça karşılaştığım ve her kanal değiştirdiğimde mutlaka denk geldiğim bir şarkı var: Gizem'in teklisi 'Benim Hatam'. Bu şarkıyı dinlediğimde fark ettiğim en önemli şey, Gizem hem vokal performansı hem de müzikal tarzıyla dinleyicilere bambaşka bir yönünü gösterdi. Söz ve müziği Mert Çodur'a ait olan şarkının düzenlemesi Kerem Akdağ imzası taşıyor.

Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise 'Tabu Kalmam', 'Yine Yine' gibi şarkıları da çok etkileyiciydi. Gizem'in tercih ettiği aranjörlerin her zaman doğru isimler olması da dikkat çekici. Bu seçimler, ortaya çıkan işlerin kalitesini artırıyor ve şarkılarının güçlü bir prodüksiyonla sunulmasını sağlıyor. Radyolarda ve dijital platformlarda hızla yükselen 'Benim Hatam', Gizem'in müzikal kariyerinde yeni bir dönemi işaret ederken, dinleyicilerden de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tebrikler Gizem.