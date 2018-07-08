Herkese merhabalar.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, memleketim İzmir'in en güzel sokak lezzetlerinden biri olan, kahvaltıların bana göre şahı boyozu anlatıyorum.

İzmirliler'in sabah evden çıktıklarında koşa koşa bindikleri vapur ya da otobüslerden iner inmez karşılaştıkları bir Ege klasiğidir boyoz. Sabahları ya da akşama doğru sıcak sıcak ve yanında, üzerine tuz ve karabiber serpilmiş haşlanmış yumurta ve taze demli çay ile yenilen boyoz, neredeyse İzmir sabah kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biridir. Peki nedir bu boyoz dediğimiz şey?

Boyoz; İzmir mutfağına 1400'lü yılların sonrasında İspanya'dan İzmir'e göç ettirilerek yerleşen Sefarad Yahudileri tarafından kazandırılmış.



YUMURTA ÖNEMLİ

Kendine has bir lezzeti olan boyozun yanındaki yumurta farklı sekilde hazırlanıyor. Boyozun piştiği fırınlara henüz fırınların ılık olduğu saatlerde yerleştirilen yumurtalar, 15 saatte su kaynamadan haşlanıyor.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



EV YAPIMI BOYOZ



500 gr. un

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Elediğimiz unu, derin bir karıştırma kabı ya da mutfak tezgahı üzerine alıyoruz. Toz şeker ve tuz ilave ettiğimiz una, ılık su ekleyerek hamuru yoğuruyoruz. Üzerini streç filmle kapladığımız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika bekletip rulo şekline getirdikten sonra ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri hazırlıyoruz. Üzerini nemli bir bezle örttüğümüz hamur bezelerini oda sıcaklıgında 20 dakika bekletiyoruz. Hamurları merdaneyle yuvarlak açıyoruz. Üzerlerini ayçiçek yağıyla yağladıgımız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildiğince ince bir hal alana kadar açıyoruz. Üst üste dizdikten sonra açtığımız hamur katlarını, zarf şeklinde katladıktan sonra rulo şeklinde sarıyoruz ve oda sıcaklığında bekletiyoruz. Fırını 200 derecede ısıtıyoruz. Tepsiyi yağlı kağıtla kaplıyoruz. Hamurdan 3-4 santimlik parçalar kesiyoruz. Hamur parçalarının orta kısımlarına bastırdıktan sonra tepsiye yerleştirip pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve yağladığınız hamurları mümkünse bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekiyor.