Bugün sizlere evde yapabileceğiniz, dışarıdaki kumpirlere taş çıkartacak iki tarif hazırladım. Peki nedir kumpir? Kumpirin hikayesi çok yenidir. Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen, içine salata konulan patatese krumpir denilmektedir.

İngilizlerin içine sos koyarak yediği patates, 1991 yılında ülkemize getirildiğinde bize has zengin mezelerle doldurularak yepyeni bir ürün olmuştur.

Türkiye'de yapılan kumpir, tereyağı, kaşar ve çeşitli leziz salatalar, mezeler ve soslar katılarak hazırlanan bir üründür. Şekli benzediği için adını Yugoslav krumpir'den almıştır. Ancak fırında pişirilmesi ve kendine has içeriği ile kumpir, Türk mutfağının bir ürünüdür.

Bugünlük benden bu kadar.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



EV YAPIMI KUMPİR



MALZEMELER

3-4 adet patates

1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Üzeri için tercihe göre istenen malzemeler kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI: Patatesleri yıkayın ve bol suda haşlayın. Pişip pişmedikleri çatal batırarak anlayabilirsiniz. Ocaktan aldığınız patateslerin suyunu süzerek soğumaya bırakın. El yakmayacak kadar soğuduklarında kabuklarını soyarak geniş bir kaseye alın. Üzerine tuz, kaşar peyniri ve tereyağı ekleyerek, çatalla veya patates ezici ile patatesler ezilir. Patateslerin içleri henüz sıcak olacağından tereyağı ve peynirler kolaylıkla eriyecektir. Patatesler soğumadan uygun kaselere bölüştürün. Üzerine kumpirde sevdiğiniz malzemeleri yerleştirin veya sade olarak ketçap mayonezle servis edin.



TEPSİDE PRATİK KUMPİR



MALZEMELER

6-7 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı konserve mısır

1. 5 su bardağı haşlanmış bezelye

1.5 su bardağı haşlnmış havuç

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet uzun sosis

Yeşil ve siyah zeytin

1 çay bardağı kornişon turşu

1 tatlı kaşığı salça ya da ketçap

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp ezin. İçine tereyağ, tuz ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Püreyi, yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış borcama elinizle bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde yayın. Ayrı bir tavada bir tatlı kaşığı salça ile halka halka doğranmış sosisleri soteleyin ve patatesin üzerine yayın. Onun üzerine halka halka doğranmış zeytinleri, kornişon turşu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün. En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.