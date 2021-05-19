Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hepimizin bayılarak yediği ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi hijyenik koşullarda yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Malum, yaz sıcakları epey bunaltıyor; biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin. Ben bugün vişneli, kuru üzümlü ve Hindistan cevizli dondurma yaptım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KURU ÜZÜMLÜ VE CEVİZLİ DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

1 kase kuru üzüm

1 kase kırık ceviz

YAPILIŞI: Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı, karıştırarak ekliyoruz. En son yumuşatılmış kuru üzüm ve cevizi de ilave edip kıvamını ayarlıyoruz. Tüm malzemeler karıştıktan sonra karışımı, çırptığımız kremanın içine yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp hazırladığımız dondurma karışımını içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda minimum 8-10 saat arası bekletiyoruz.



HİNDİSTAN CEVİZİ RENDELİ DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI: Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana kadar çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Ardından soğutuyoruz. Tencerede bekleyen karışımın içine yumurtalı karışımı karıştırarak yavaş yavaş ekliyoruz. Hindistan cevizlerini ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz.



VİŞNELİ SÜZME YOĞURTLU DONDURMA



MALZEMELER

300 gr. süzme yoğurt

200 gr. pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. krema

1 çay kaşığı toz salep

1 kase taze vişne

YAPILIŞI: Öncelikle süzme yoğurdu ve pudra şekerini çırpıyoruz. Ayrı bir kapta kremayı çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı süzme yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz ve toz salebi ekleyerek mikseri orta derecede çalıştırıp tüm karışımı çırpıyoruz. Dondurma karışımına ezilmiş vişneleri ekleyip karıştırıyoruz. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp hazırladığımız karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat arası soğutuyoruz.