Bugün öyle tarifler hazırladım ki, görünce kesinlikle dayanamayacaksınız. Bazen insan kendini şımartmak ister ya; aynen o kıvamda lezzetler. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAHİNLİ CEVİZLİ UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 küçük çay bardağı tahin

1 çay bardağı iç ceviz

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı pekmez

2 dolu çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Öncelikle tavaya sıvı yağı ve tereyağını alıp eritiyoruz. Eriyen yağın üzerine unu ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Başka bir yerde şeker ve suyu kaynatıyoruz. Üzerine pekmezi de ekliyoruz. Şeker eriyene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Unun kokusu çıkınca; cevizi kavuruyoruz ve ardından tahini ilave ediyoruz. Orta sıcaklıkta olan şerbeti ekleyip karıştırıyoruz. Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. 3-4 dakika daha karıştırmaya devam ediyoruz ve indirmeye yakın cevizini ekliyoruz.



KARADUTLU ISLAK KEK



MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 kase karadut

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurta ve toz şeker mikserle iyice çırpılır. Üzerine süt, sıvı yağ ve kakao ilave edilip karıştırılır. Karışımdan üzeri için bir su bardağı ayrılır. Kek harcına kabartma tozu, vanilya, un ve karadut ilave edilir. Kek harcı, yağlanıp unlanmış kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.



KABAK ÇEKİRDEKLİ ÇITIRLAR



MALZEMELER

1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2- 2.5 su bardağı kadar un

1 çay kaşığından az tuz

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

Kabak çekirdeği

YAPILIŞI: Öncelikle hamur malzemelerinin hepsini yoğurma kabımıza alıp yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz yoğrulduktan sonra, tepsimizin ölçüsüne göre olan iki parça yağlı kağıdın arasına alıp açıyoruz. Üst kısımdaki yağlı kağıdı kaldırıp alttaki yağlı kağıtla birlikte tepsimize alıyoruz, istediğimiz büyüklükte dilimleyerek üstüne yumurta sarısı sürüp kabak çekirdeği döküyoruz. 200 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar pişiriyoruz.