Herkese merhaba, geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı'nda ne kadar lezzetli ancak bir o kadar da kalorili yemek varsa yediğinizi düşünüyorum. Artık sağlıklı beslenmenin zamanı geldi de geçiyor. En azından benim için... Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı türevlerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Yulaf ezmesini mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat tam olarak böyle bir şey aslında... Gün boyunca kilosunu koruyan ya da vermeye çalışanlar için dengeli bir şekilde enerji sağlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu soralarda buluşabilmek dileği ile.







ŞEFTALİLİ YULAF LAPASI

MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı badem sütü

Çay kaşığının ucuyla tarçın, zencefil, vanilya

1 adet şeftali

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

YAPILIŞI: Şeftalileri minik minik doğruyoruz ya da blenderda püre haline getiriyoruz. Diğer tüm malzeme ile birlikte ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz. Servis ederken fıstık ezmesi ilave ediyoruz.







ELMALI TARÇINLI YULAF LAPASI

MALZEMELER

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı yağsız süt

1 adet elma

2 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Elmayı küçük bir tencerenin içine rendeliyoruz. Yulaf ezmesi, ceviz içi, tarçın ve sütü de tencereye ekliyoruz. Orta dereceli ateşte, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yulaf ezmesi yumuşadığında ateşten alıyoruz.







KAKAOLU MUZLU YULAF LAPASI

MALZEMELER

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 tatlı kaşığı kakao

YAPILIŞI: Sütü, kakaoyu, yarım muzu ve yulafı bir tencerenin içinde kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Yulaflar sütü emip süt koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp kaseye boşaltıyoruz. 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz. Üzerini dilimlenmiş muz ve istediğimiz meyve ile süslüyoruz.