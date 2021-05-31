Herkese merhabalar. Sıcaklar aniden bastırdı, hepimiz serinletici içeceklere başvurmaya başladık. Bugün sizlere kola, ayran gibi içeceklerin dışında evde kendimizin hazırlayabileceği, serinletici üç içecek hazırladım. Bir tanesi şeftali raflardaki yerini almışken, bütün çocukların bayıla bayıla içtiği milkshake. Diğeri buz gibi bir kavunlu limonata. Üçüncüsü ise buzlu çikolatalı kahve...



KAVUNLU LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan kavunu rondoda çekip limonataya ekleyip hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



ŞEFTALİLİ MİLKSHAKE



MALZEMELER

7-8 adet şeftali

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 yemek kaşığı dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz

ÜZERİ İÇİN:

Krem şanti

Toz fıstık

Damla çikolata

Nane yaprağı

YAPILIŞI: Şeftalileri, sütü, dondurmayı ve toz şekeri bir kaba koyup blender'dan geçiriyoruz. Karışımı servis yapacağımız bardağa döküp üzerini istediğimiz gibi süslüyoruz



BUZLU ÇİKOLATALI KAHVE



MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Rende çikolata

YAPILIŞI: 1/2 litrelik bir kavanoza sıcak suyu ekleyip üzerine kahveyi koyuyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımı soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuyan kahveyi kavanoz içerisinde çalkalayıp soğutuyoruz. Diğer tarafta bir paket krem şantiye bir bardak sütü ilave ederek mikser ile çırpıyoruz. Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırıp iyice soğutuyoruz. Servis ederken buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, krem şantiyi ise sıkma torbasına koyup üzerine sıkıyoruz. İsterseniz üzerine çikolata rendeleyebilir ya da çikolata sos dökebilirsiniz.