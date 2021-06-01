Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün börülceyi konuk ediyoruz. Baklagiller familyasından fasulyeye benzeyen bir tarım bitkisi olan börülce (vigna unguiculata), olgunlaşmamış taze baklaları, tohumları ve olgunlaşmış kuru tohumları sebze olarak değerlendirilen çok eski dönemlerden beri kültür bitkisi olarak kullanılan yiyeceklerden biridir. Taze börülcede yüzde 80-85 su, yüzde 15-20 kuru madde bulunuyor. Yağ miktarı düşük olan börülcedeki kuru maddenin, yüzde 20-30'unu proteinler meydana getiriyor. Ege Bölgesi'nde börülcenin tazesi yemeklik olarak çok kullanılır. Özellikle taze hali ve kuru taneleri haşlanarak zeytinyağlı ve limonlu olarak yapılan salatası sıkça tüketilir.



KURU BÖRÜLCE SALATASI



MALZEMELER

250 gr. kuru börülce

Yarım demet maydanoz

4 dal taze soğan

Çeyrek demet dereotu

1 adet kırmızı dolmalık biber

3-5 adet kornişon turşu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Sumak

Tuz

YAPILIŞI: Akşamdan ıslattığımız börülceleri, üzerini geçecek kadar su ilave ettiğimiz tencerede biraz haşlayıp süzüyoruz. Limon suyu ilave ettiğimiz suda 20 dakika tekrar haşlayıp suyunu süzüyoruz. Biberleri, turşuları küp küp doğruyoruz. Dereotu, maydanoz ve soğanı ince ince kıyıyoruz. Hepsini börülce ile harmanlıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağı, limon suyunun kalanı, tuz ve sumağı karıştırıp diğer karışıma ekliyoruz.



AZE BÖRÜLCE SALATASI



MALZEMELER

TARATOR SOSU İÇİN:

Sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Sirke

Bayat ekmek içi

Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Börülceleri temizleyip yıkayın, iki ya da üç parçaya bölün. Suyu önceden kaynatın, sonra içine tuz ve börülceleri atın, kaynar suda 10-15 dakika yumuşayana kadar haşlayın. Düdüklüde 3-4 dakika yeterli olur. Suyunu süzün ve yeşil rengini koruması için soğuk suya tutun. Ayrı bir kapta bayat ekmek içlerini hafif ıslatıp iyice sıkın, çatalla ezin ve buna da biraz zeytinyağı, limon, sarımsak ve sirke ilave ederek, çatalla karıştırın. Karışımı börülceye ilave edip harmanlayarak servis tabağına alın.



DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI



MALZEMELER

2 demet deniz börülcesi

2 diş sarımsak

Limon

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Deniz börülcelerini bol suda bekletip yıkayın. Tencerede kaynamakta olan suya atıp 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırın. Ayıkladığınız deniz börülcelerini servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuz ile hazırladığınız sosu dökerek karıştırın. Not: Deniz börülceleri tuzlu olduğu için haşlarken suyuna tuz koymayın. Haşladığınız deniz börülcesini mayonezli sarımsaklı yoğurt ile de karıştırıp yiyebilirsiniz.