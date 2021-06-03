Herkese merhaba, gelenekselleşmiş pastane lezzetleri vardır ya hani, işte tam onları hazırlıyoruz bugün. Karantina günlerinde kolaylıkla yapıp ailemizle paylaşacağımız bu tarifler 5 çayları içinse birebir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ACI BADEM KURABİYESİ



MALZEMELER

250 gr. badem tozu

350 gr. toz şeker

6 yumurta akı

2 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Badem tozu, toz şeker ve yumurta aklarını orta boy bir tencereye alıyoruz. Çırpıcı ile karıştırıyoruz. Kısık ateşte 10 dakika kadar karıştırarak pişiriyoruz. Hamuru soğutuyoruz. O arada limon suyu ilave ediyoruz. Krema sıkma torbasına alıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye 2-3 cm. aralıklarla 3 cm. çapında sıkıyoruz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



COCO KURABİYE



MALZEMELER

3 adet yumurta beyazı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağından bir parmak eksik toz şeker

2 su bardağı Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bir kabın içinde bütün malzemeleri iyice karıştırıp yoğuruyoruz. Toplandığında olmuş demektir. Dondurma kaşığı veya elimizle yuvarlak şekil vererek yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Hepsi bittikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 15-20 dakika arası pişiriyoruz.



SAKALLI POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

4 çorba kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yumurta akı (sarısı üzerine)

1 su bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İÇİNE:

Sürülebilir dilediğiniz bir peynir

ÜZERİNE:

Kaşar peyniri

Maydanoz

YAPILIŞI: Unu, su, süt, maya ve şeker ile karıştırıp 10 dakika bekletiyoruz. Diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak kıvama geldiginde mayalanması için bekletiyoruz. Mayalandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçaları koparıp yuvarlıyoruz. 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Soğuyunca iç malzemesini arasına koyup kaşar peyniri ya da maydanoza buluyoruz.