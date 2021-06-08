Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'na bugün, mayhoş ve nev-i şahsına münhasır vişneyi konuk alıyoruz. Bir renge kendi ismini verdiğine göre vişnenin oldukça karakterli bir yapısı var diyebiliriz, öyle değil mi? Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



VİŞNELİ SALATA



MALZEMELER

1 paket Akdeniz yeşilliği

6-7 adet kurutulmuş domates

Yarım su bardağı ceviz

3 dilim tulum peyniri

Yarım kase vişne

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı vişne suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Akdeniz yeşilliğini servis tabağına yerleştiriyoruz. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 5-6 dakika yumuşatıyoruz. Domatesler yumuşadığında dörde bölerek servis tabağına alıyoruz. Üzerine cevizleri serpiştiriyoruz. Tulum peynirini üzerine yerleştiriyoruz. Vişne tanelerini ekliyoruz. Sosu için; zeytinyağı ile vişne suyunu karıştırıyoruz. Salataya gezdirerek servis yapıyoruz.



KARA ORMAN KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt ve yoğurt

1 su bardağından az sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 kase vişne

1 kase damla çikolata

YAPILIŞI: Üç yumurtayı, 1.5 su bardağı şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir su bardağından az sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Başka bir yerde elenen 2.5 su bardağına yakın unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyoruz ve spatula yardımıyla söndürmeden karıştırıyoruz. Yağlanmış ve unlanmış kelepçeli kalıba hamurumuzun yarısını döküp vişneleri diziyoruz. Kalan hamuru da üzerine döküp yeniden çikolata ve vişne dizip önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz.



VİŞNELİ BONFİLE



MALZEMELER

5 adet bonfile

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı karışık baharat

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rende sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, vişne suyunu, baharatları, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Bonfileleri fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip bir saat üzerini örtmeden pişiriyoruz.