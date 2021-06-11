Herkese merhaba. 'Akşama ne pişirsem?' sorunsalı tüm kadınların ortak derdi. Bugün sizlere hem son derece pratik, hem de lezzet küpü bir menü hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KÖRİLİ MERCİMEK ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

6 su bardağı et suyu (tavuk suyu ya da bulyon olabilir)

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı köri

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi aynı anda tenceremize koyuyor, hep beraber kaynatıyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz. Dip not olarak aklınızda bulunsun, aslında köri baharatı diye bir şey yoktur. Köri 40'ı aşkın baharatın bir karışımı olarak Hint mutfağından modern mutfak kültürümüze girmiş bir baharat karışımıdır.



ZERDEÇALLI PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı zerdeçal

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

YAPILIŞI: Pirinci tuzlu suda bekletiyoruz ve ardından bol soğuk su ile yıkayıp süzdürüyoruz. Tencereye tereyağı koyup pirinçleri kavuruyoruz. Üzerine sıcak su, zerdeçal, kuşüzümlerini ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.



SOYA SOSLU SARIMSAKLI TAVUK



MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı zeytinyağı

6 kaşık soya sosu

8-9 diş sarımsak

İsteğe göre pul biber ve kekik

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tercihen bir gece dinlense çok daha lezzetli olacaktır. Ardından teflon tavayı ısıtıp tavuklar pişene kadar suyu içinde kalsın diye önce yüksek ateşte mühürleyip ardından orta ateşte pişiriyoruz. Servis önerisi: Kırmızı soğan ile sotelenmiş bebek patatesler ile enfes oluyor.