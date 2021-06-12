Herkese merhaba. Afyonkarahisar'da Sabah etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'daydım. Afyonkarahisar mutfağı, geleneksel lezzetleriyle zengin bir çeşitliliğe sahip. Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı oldukça yaygın. Yemeklerde ise etin özel bir yeri var. Afyonkarahisar mutfağında 20'den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. Patlıcan böreği ise Afyonkarahisar'a özgü bir lezzet. Bakalım bugün sizler için derlediğimiz Afyon lezzetlerini beğenecek misiniz?



İLİBADA DOLMASI



MALZEMELER

1.5 kg labada (efelek, evelik otu olarak da bilinir, bu tarif pazı ile de yapılabilir)

1 su bardağı düğü (ince bulgur)

1 su bardağı göce (ince buğday)

2 çorba kaşığı un

2 orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı salça

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Yarım su bardağı sıvı yağın birazı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir. Pembeleşene kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göce karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir. Tuz, kuru nane ve kırmızı biber ilave edilir. Labada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, labada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir. Tavada kızdırılan yağa salça konularak, içine nane ve kırmızı biber katılır. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt daha sonra hazırlanan sos dökülerek servis edilir.



PIRASA MUSAKKA



MALZEMELER

1 kg. pırasa

2 adet kuru soğan

500 gr. dana kıyma

2 yemek kaşığı domates salçası

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Tuz

1 kase kurutulmuş domates

YAPILIŞI: Öncelikle soğanları minicik doğrayıp sote ediyoruz. Pembeleşince kıymayı da ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine haşlanmış nohut, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyip iyice pişirmeye devam ediyoruz. Diğer yandan sıvı yağın kalan kısmında pırasaları soteleyip salça ve baharatlarla kavurmaya devam ediyoruz. Yuvarlak cam bir kaba, önceden kurutulmuş sıcak suda yumuşamış domatesleri dizip ardından kıymalı harcı bastırıp en son olarak da pırasalı harcı koyuyoruz. Daha sonra ters çevirerek servis ediyoruz.



VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

1 adet ekmek kadayıfı

1.5 litre vişne suyu

1 litre su

1 kg. şeker

ISLATMAK İÇİN:

2 lt. ılık su

1 kase vişne

YAPILIŞI: Hazır ekmek kadayıfını tepsiye alıyoruz. Üzerine ılık suyu döküp bekletiyoruz. Kadayıfın yumuşaması için tepsimizin bir ucundan tutup bir karış yukarıya kaldırıyoruz. Bir elimizle kadayıfın üzerine bastırıyoruz. Suyun fazlasını tepsiden döküyoruz. Bir tencereye suyu, vişne suyunu ve toz şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca yarısını kadayıfın üzerine döküyoruz. Tepsiyi ocağın üzerine alıp kısık ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Kadayıfın ortasını, şerbeti dökmeden önce artı şeklinde 10 santim kesiyoruz. Kadayıf kaynamaya devam ederken şerbetin tamamını ilave ediyoruz. Şerbetini çekene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Pişmesine yakın vişne tanelerini de üzerine döküyoruz. Not: Kadayıfın üst kısmının 12 yerine kürdan batırılacak. Vişne tanelerini kadayıfımız kaynamaya başladığı anda üzerine dökeceğiz.