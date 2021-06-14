Arkeolojik kazılarda elde edilen bazı bulgulara göre, Anadolu'da Hititler döneminden beri ekimi yapılan mucizevi bitki haşhaş konusunu açıyorum bugün.

Ceviz gibi lezzetli olan haşhaş tohumları, içerdiği faydalı yağlar nedeniyle yemeklerde çeşni olarak kullanılıyor.

Kurutulmuş meyveler olan bu tohumlar; afyon bitkisinden gelmesine rağmen, istenmeyen yan etkilere sahip değildir. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sizler için tüm dünyada çok meşhur olan limonlu haşhaşlı kek, kolaylıkla yapabileceğiniz haşhaşlı kurabiye ve Afyon yöresinin meşhur böreği olan bükmenin tariflerini hazırladım.



EZMESİ MEŞHUR

Haşhaş; sıcak iklimlerde, yağış alan bölgelerde yetişen bir bitki türüdür. Türkiye'de en çok Ege Bölgesi'nde, kontrollü bir şekilde, izin verilen yerlerde yetişir.

Haşhaşın tohumu, ezmesi ve yaprağı, mutfaklarımızda sıklıkla kullanılır; çoğunlukla da haşhaş ezmesi olarak. Haşhaş ezmesi; haşhaş tohumunun kavrulup iyice ezilmesi ile elde edilir ve her yerde kullanılır, özellikle de hamur işlerinde...

Öte yandan çöreklerde, böreklerde, poğaçalarda ve mayalı birçok hamur işinin yanı sıra daha birçok yerde de kullanılır. Tam bir şifa kaynağı olan ve insan vücudu için birçok faydası bulunan haşhaş ezmesi, tek başına sade olarak yendiği gibi birçok farklı şekilde de tüketilir.

Haşhaş ezmesini başka bir şekilde tüketmek isterseniz, hamur mayalayıp haşhaş ezmesini biraz sıvı yağ ile açabilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HAŞHAŞLI KURABİYE



MALZEMELER

1 adet yumurta

125 gr. yumuşamış margarin

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİNİ BULAMAK İÇİN:

Mavi haşhaş

Toz şeker

YAPILIŞI: Yumurtayı, margarini, sıvı yağı ve şekeri bir kapta güzelce karıştırıyoruz. Vanilyayı ve kabartma tozunu ekliyoruz. Unu da, elimize yapışmayacak kıvamda hamur elde edene kadar ekleyip yoğuruyoruz. Ceviz kadar parçalar kopartıp yuvarlıyoruz, kapta karıştırdığımız şekerli haşhaşa buluyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



MERCİMEKLİ HAŞHAŞLI BÜKME



MALZEMELER

5 bardak un

Tuz

Su

HAMURUN ARASI İÇİN:

4 kaşık ezilmiş haşhaş

50 gr. margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

2 su bardağı yeşil mercimek

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

ÜZERİ İÇİN:

1 kase yoğurt

Susam

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle mercimekleri yıkayıp tencereye alıyoruz. Üzerini geçecek kadar su koyup suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pişen mercimekleri, soğuması için bir kaba koyuyoruz. İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırıyoruz. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Hamurun aralarına sürmek için ezilmiş haşhaşı bir kaba alıp üzerine eritilmiş margarin ve sıvı yağı koyup karıştırıyoruz. Hamur için, yoğurma kabına un ve tuz koyup su katarak yoğuruyoruz, altı bezeye ayırıyoruz. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açıp aralarına haşhaş ezmesinden sürüyoruz. Merdane yardımıyla iyice açıyoruz. Açtığımız hamuru büyük kareler halinde kesip içine hazırladığımız iç malzemeden koyup dört yanından kapatıyoruz. Fırın tepsisine bir çay bardağına yakın yağ koyup kapattığımız taraf alta gelecek şekilde hamurları diziyoruz. Üzerine incelttiğimiz yoğurdu sürüp susam serpiyoruz. Üzerine kaşıkla sıvı yağ damlatıyoruz. 200 derece fırında pişiriyoruz.



EV YAPIMI HAŞHAŞ EZMESİ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

50 gr. tereyağı

1. 5 su bardağı haşhaş tohumu

3/4- 1 su bardağı toz şeker

2 adet çırpılmış yumurta

1 tutam tuz

YAPILIŞI: Haşhaş tohumlarını kahve değirmeninde birkaç seferde çekin. Orta ateşte süt, tereyağı, tuz ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın. Yumurtaları köpürene kadar çırpıp sıcak sütlü karışımdan az miktarda içine ilave edip karıştırın. Yumurtalı karışımı sütlü karışıma iki seferde hızlıca karıştırarak ilave edin. Puding gibi bir kıvam alıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. En son çekilmiş haşhaş tohumlarını ekleyip iyice karıştırın ve altını kapatın. Kavanoza döküp soğuduğunda buzdolabında muhafaza edin.