Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Tekirdağ yöresinin nefis mi nefis yemeklerine yer veriyoruz... Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HAYRABOLU TATLISI



MALZEMELER

250 gr. tuzsuz peynir

1 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

1 büyük çay bardağına yakın un

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

ŞERBETI İÇİN:

1.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Peyniri ufalıyoruz. Yumurta, irmik, tuz, kabartma tozu ve unu ekliyoruz. Yoğurup yumuşak ele yapışan kıvamda hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde koparıp fırın tepsisine diziyoruz. 190- 200 derecede 10-15 dakika tamamen kızarana kadar pişiriyoruz.



MANCA



MALZEMELER

4-5 adet patlıcan

3-4 adet etli kırmızı biber

3 adet domates

4-5 adet sivri biber

5-6 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kahve fincanı elma veya üzüm sirkesi

Tuz

YAPILIŞI: Patlıcanlar ve etli yağlı kırmızı biberler ateşte közlenir. Közlenen malzemelerin kabukları dikkatlice soyulup dişe gelecek parçalar halinde kıyılır. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesler, tohum yatakları alınıp ince kıyılmış sivri biberler, maydanoz ve dereotu da ilave edilir. Dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve sirke ilave edilir. Tüm malzeme güzelce karıştırılıp tuzu ayarlanır. Bir süre dinlendirip servise alınır. NOT: Sarımsağın bol kullanılması ve sirkeyle lezzetlendirilmesi mancanın en belirgin özelliğidir. Bu uygulama sırasında sosu için asla limon kullanılmaz.



ZENNİK



MALZEMELER

500 gram pırasa

Yarım demet nane

Maydanoz

Dereotu

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Pul biber

Kimyon

Yenibahar

Kekik

YAPILIŞI: Pırasaları ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağı döküp 4-5 dakika soteleyin ve bir kaba alın. İçine süt, yoğurt, zeytinyağı, yumurta, mısır unu, un, kabartma tozu, pul biber, kimyon, yenibahar, kekik koyun ve karıştırın. Yağlanmış tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın, ılınmasını bekleyin ve eşit şekilde kesin.