Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün göz yaşartıcı tariflerim var. 'Göz yaşartıcı tarifler nasıl oluyor İdilika?' diye soruyorsunuz değil mi? Bol soğanlı yemekler pişireceğiz ve soğanı mercek altına alacağız o nedenle gözlerimiz biraz yaşarabilir. Sizlere bol soğanlı tarifler yazdım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SOĞANLI BİBERİYELİ EKMEK



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

3 tatlı kaşığı kuru maya

4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

4 su bardağı un

1/2 su bardağı minik doğranmış soğan

1 kase ceviz

5 diş sarımsak

1/2 demet taze biberiye

YAPILIŞI: Öncelikle ılık süt ve su karışımına maya ve şekeri ekleyerek 10 dakika bekliyoruz. Daha sonra tuz, sirke, yağ ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun iki katına çıkması için yaklaşık bir saat bekliyoruz. İki kaşık margarin ile soğan, sarımsak, ceviz ve biberiye kavuruyoruz. Hamuru merdane ile açıyoruz, üzerini hafif yağlayarak harcımızı koyuyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Ters çevirerek yağlanmış tepsiye yerleştiriyoruz ve hamur iki katına çıkana dek kabarmasını bekliyoruz. 260 derecede pişiriyoruz.



NOHUTLU SOĞAN DOLMASI



MALZEMELER

3 adet büyük boy kuru soğan

150 gr. kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı bulgur

2 tutam dereotu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Soğanın kabuklarını soyuyoruz. Ardından bir tencere içine koyup haşlıyoruz. Derin bir kabın içerisine kıyma koyuyoruz. Üzerine haşlanmış nohut, bulgur ve domates salçası ekliyoruz. Dereotu, soğan, tereyağı, tuz ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz. Soğan katlarına kıymalı harçtan koyup sarıyoruz. Hazırladığımız dolmaları, tencereye diziyoruz. Tavada tereyağı ve domates salçasını kavurup dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Tencereye bir su bardağı da sıcak su ilave ediyoruz. Dolmaların üzerine bir tabak kapatıp altını kısıp 35-40 dakika kadar pişiriyoruz.



KARAMELİZE SOĞAN



MALZEMELER

6 adet orta boy soğan

2 tepeleme yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Bir tencereye yağ koyup soğanları içine atıyoruz. Soğanlar üç-dört dakika kavrulunca balzamik sirke, tuz, karabiber ve bal ilave edip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte soğanlar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Soğanlar suyunu çekip içerisindeki bal karamelize olmaya başladığında ocağı kapatıyoruz.