İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e hepimizin bayılarak yediği, ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi şartlarda, hangi hijyen koşullarında yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz.



SAKIZLI DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

3 adet damla sakızı

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Toz şekerin yumurta sarısı içinde tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak bu kez de soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Dondurmayı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.



YOĞURTLU ÇİKOLATALI DONDURMA



MALZEMELER

300 gr. süzme yoğurt

200 gr. pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. krema

1 çay kaşığı toz salep

100 gr. bitter çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle süzme yoğurdu ve pudra şekerini çırpıyoruz. Ayrı bir kapta kremayı da çırpıyoruz. Kremayı süzme yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz ve üzerine kakao ve toz salebi de ekleyerek mikserle tüm karışımı çırpıyoruz. Bitter çikolataları rendeliyoruz. Dondurma karışımına rendelenmiş çikolatayı ekleyip karıştırıyoruz. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp hazırladığımız karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzeltip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat arası soğutuyoruz.



DAMLA ÇİKOLATALI DONDURMA



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kase damla çikolata

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Toz şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kapta soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ekliyoruz. Damla çikolataları ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Karışımı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.