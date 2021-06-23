İdilika'nın Mutfağı'nda bugün deniz ürünlerinden oluşan nefis bir sofra hazırladım. Hepinize şimdiden afiyet olsun...



FIRINDA SOMON BUĞULAMA



MALZEMELER

3 dilim somon balığı

3 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 limon

7 diş sarımsak

6-7 adet çeri domates

3-4 adet defne yaprağı

2 küçük dal biberiye

1 çay kaşığı biber salçası

1 çay bardağı su

BALIĞIN ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz, karabiber, toz tatlı biber

SEBZELERİN ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Yağlı kağıdı tepsimize göre kesip buruşturuyoruz. Su ile çok az ıslatıyoruz. Tepsiye yayıp sebzeleri üzerine diziyoruz. Tuz, karabiber serpiyoruz ve yağı gezdiriyoruz. Salçayı su ile eritip döküyoruz. Defne ve biberiyeyi tepsiye koyuyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Karabiber, tuz ve toz biberi balıkların üzerine sürüp yağ gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz ve 200 derecede 15 dakika daha pişirip sıcak servis yapıyoruz.



YANIK HELVA



MALZEMELER

100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Sütün yarısını tencereye alarak şekeri ekliyoruz. Şekerleri eritiyoruz ve ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını da üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Tereyağı, tavada eridikten sonra unumuzu ekliyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük borcama helvamızı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz. 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz.



AHTAPOT GÜVEÇ



MALZEMELER

1 kg. ahtapot

1/2 (yarım) çay bardağı sirke

3 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2-3 adet biber

1/4 (çeyrek) çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Haşlama ahtapotu, sirke ve su ile (ahtapot hizasında) düdüklü tencereye koyuyoruz ve ötmeye başladıktan sonra 20 dakika haşlıyoruz. Pişen ahtapotun derisini su altında sıyırıyoruz. Ahtapotları kuşbaşı olarak kesiyoruz. Zeytinyağı'nda beş dakika kızarttıktan sonra üzerine soğanları ilave ederek hafif kavuruyoruz. Üzerine biber ilave ediyoruz. Beş dakika daha kavuruyoruz ve domates ilave ederek kapağı kapatıp pişirmeye 5-10 dakika daha devam ediyoruz. Suyunu çektirmeden servis ediyoruz.