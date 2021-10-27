İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alışılagelmiş mücver tarifinin dışına çıkıp, sizlere farklı sebzelerle çeşit çeşit mücver hazırladım.. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KÖZLENMİŞ BİBER MÜCVERİ
MALZEMELER
4 adet közlenmiş kırmızıbiber
2 adet haşlanmış patates
2 adet yumurta
1 adet soğan
Yarım demet maydanoz
Galeta unu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Közlenmiş biberleri küçük küçük doğruyoruz. Patatesleri ve soğanı rende yapıyoruz. Maydanozları ince ince kıyıyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz. Baharatlarını ve galeta ununu ekliyoruz. Köfte harcı gibi yoğuruyoruz. Kıvam alınca elimizle şekil verip ister tavada, ister fırında pişiriyoruz.
ISPANAK MÜCVERİ
MALZEMELER
1 kg. ıspanak
2 baş soğan
3 yumurta
Sıvı yağ
1 çorba kaşığı un
1 kabartma tozu
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI: Ispanaklar temizlenip yıkandıktan sonra 10 dakika sıcak suda bekletilip yumuşaması sağlanır. İnce kıyılmış soğanlar ile 5-6 dakika sıvı yağ ilave edilerek kavrulur. Karışım soğuduktan sonra yumurta, un, tuz, karabiber ve kabartma tozu ilave edilerek yumuşak bir karışım elde edilir. Kaşıkla kızgın yağa dökülerek kızartılır.
PANCAR MÜCVERİ
MALZEMELER
1 adet yumurta
10 dal maydanoz
4 çorba kaşığı un
2 adet orta boy pancar
1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz
Tuz
Karabiber
Pul biber
BULAMAK İÇİN:
1 su bardağı galeta unu
1 adet çırpılmış yumurta
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Pancarı rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz pancarların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Galeta unu ilavesi ile köfte formuna getirip avucumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri çırpılmış yumurtaya, galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.