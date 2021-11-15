İdilika' nın Mutfağı' nda bugün akşama ne pişirsem telaşına uygun nefis lezzetler hazırladık.



OTLU BULGUR KÖFTESİ



MALZEMELER

Yarım demet pazı

Yarım demet ıspanak

Yarım demet pırasa

1 adet kapya kırmızı biber

4 dal taze soğan

3 diş sarımsak

2 adet soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı ince bulgur

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz ve karabiber



YAPILIŞI: Rendelenmiş soğan, taze soğan, sarımsak ve havucu zeytinyağında soteliyoruz. Üzerine ıspanak, pazı ve pırasayı ince dilimleyip kavurmaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz soteyi süzüyoruz. Fazla suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Ayrı bir kasede, bulgur, kimyon, yumurta ve salçaları, kimyon, tuz ve karabiber ile yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz karışımın içine kavurduğumuz soteyi ilave edip bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Köfte şekli verip bir tepsiye diziyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz. Pişirirken kızgın yağın içinde kızartıyoruz.



TAVUK SUYUNA SEBZE ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet yeşil köy biberi

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet haşlanıp tiftilmiş tavuk göğsü

1 adet portakalın suyu

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

MEYANESİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle tüm çorba malzemesini tencereye aktarıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir yerde meyane malzemesini çırpıp alıştıra alıştıra çorbaya ilave ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Arzu ederseneiz 150 ml. çiğ krema ilave edebilirsiniz.



ANTEP FISTIKLI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 litre süt

2 çay bardağı çok ince dövülmüş Antep fıstığı

2 kaşık un

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

10 kaşık toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı su

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi önce mikserde çırpıyoruz; ardından pişirip kaselere paylaştırıyoruz.