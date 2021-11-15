İdilika' nın Mutfağı' nda bugün akşama ne pişirsem telaşına uygun nefis lezzetler hazırladık.
OTLU BULGUR KÖFTESİ
MALZEMELER
Yarım demet pazı
Yarım demet ıspanak
Yarım demet pırasa
1 adet kapya kırmızı biber
4 dal taze soğan
3 diş sarımsak
2 adet soğan
1 adet havuç
1 çay bardağı ince bulgur
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Kızartmak için sıvı yağ
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI: Rendelenmiş soğan, taze soğan, sarımsak ve havucu zeytinyağında soteliyoruz. Üzerine ıspanak, pazı ve pırasayı ince dilimleyip kavurmaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz soteyi süzüyoruz. Fazla suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Ayrı bir kasede, bulgur, kimyon, yumurta ve salçaları, kimyon, tuz ve karabiber ile yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz karışımın içine kavurduğumuz soteyi ilave edip bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Köfte şekli verip bir tepsiye diziyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz. Pişirirken kızgın yağın içinde kızartıyoruz.
TAVUK SUYUNA SEBZE ÇORBASI
MALZEMELER
1 adet yeşil köy biberi
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet haşlanıp tiftilmiş tavuk göğsü
1 adet portakalın suyu
3 su bardağı tavuk suyu
Tuz
Karabiber
MEYANESİ İÇİN:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
YAPILIŞI: Öncelikle tüm çorba malzemesini tencereye aktarıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir yerde meyane malzemesini çırpıp alıştıra alıştıra çorbaya ilave ediyoruz.
PÜF NOKTASI
Arzu ederseneiz 150 ml. çiğ krema ilave edebilirsiniz.
ANTEP FISTIKLI MUHALLEBİ
MALZEMELER
1 litre süt
2 çay bardağı çok ince dövülmüş Antep fıstığı
2 kaşık un
1 adet yumurta
1 adet yumurta sarısı
10 kaşık toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı su
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi önce mikserde çırpıyoruz; ardından pişirip kaselere paylaştırıyoruz.