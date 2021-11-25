İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kastamonu'ya konuk oluyoruz. Kastamonu mutfağı, yörenin ormanlarında yetişen tarımsal ürünlerin, et ve hamur işiyle harmanlanmasıyla ortaya çıkmış. 800'den fazla yemek türüne rastlanan Kastamonu mutfağında, farklı yörelerden yaklaşık 500 adet yemek yer alıyor. Bakalım Kastamonu sofrasında bizleri hangi lezzetler karşılıyor...



PATATES PAÇASI



MALZEMELER

3 adet patates

1 yemek kaşığı nişasta

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pul biber

Tereyağ

Salça

Kuru nane







YAPILIŞI: Haşlayıp kabuğunu soyduğumuz patatesleri büyük büyük doğrayıp bir kaba alıyoruz. Üzerine yoğurdu ve ince ince kıyılmış veya ezilmiş sarımsaklar ile nişasta, tuz ve pul biber ekleyip blender'dan geçiriyoruz. Tencerenin dibine tereyağı koyuyoruz. Tereyağ kızınca karışıma ekleyip 5 dakika pişiriyoruz. Sos tavasında tereyağını kızdırıyoruz. Üzerine salçayı ekleyip kavrulmuş salça kokusu burnumuza gelince naneyi ilave ediyoruz. Nane kokusunu bırakınca sosun altını kapatıyoruz.



KASTAMONU USULÜ EKŞİLİ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı siyez bulguru

5 su bardağı su

1 bağ taze ebegümeci

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet taze ısırgan otu

5-6 adet taze asma yaprağı

1 demet taze nane

3 orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağ

3 su bardağı ekşi ayran veya 2 kase yoğurt

Yeterince tuz

İsteğe göre karabiber ve pul biber

YAPILIŞI: Tencereye sıvı yağı koyuyoruz. Ardından doğradığımız kuru soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz soğana salçayı ekliyoruz. 1-2 saat öncesinden ılık suda ıslattığımız siyez bulgurunu ve 5 su bardağı suyu tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yandan tüm yeşillikleri yıkayıp elle küçük parçalara ayırıyoruz. Bulgur pişince yeşillikleri tencereye koyup bir taşım kaynatıyoruz. 3 su bardağı ekşi ayran veya yoğurdu da bu karışıma ilave ediyoruz. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Ekşili pilavın üzerine kızdırılmış tereyağı gezdiriyoruz.



TAVUKLU BANDUMA



MALZEMELER

2 tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr. tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak tavuk etlerini tencereye alıyoruz. Üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didikliyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa normal yufkayı üç parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Geniş ve yuvarlak bir tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencerede tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içine yufkalarımızı batırıyoruz. Hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu iki sıra, üç kat yapıyoruz. Daha sonra yufkalarımızı halka şeklinde diziyoruz. Ardından tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Aralarına ve katlarına dövülmüş cevizleri atıyoruz. Üzerine tüm tereyağını döküyoruz. En sonunda ceviz gezdirip sıcak olarak servis ediyoruz.