Yeni yıla çok az kaldı. Yılbaşı akşamı soframızda bizi neşelendirecek lezzetlere oldukça ihtiyacımız var. O halde hem çocuklarınızın ilgisini çekebilecek hem de görsel olarak tam yılbaşı sofrasına yakışır lezzet önerileri için doğru yerdesiniz. Yapımı son derece basit, yemesi de bir o kadar keyifli olan bu tarifler benim her yılbaşında vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor.



KOZALAKLAR



MALZEMELER

1 paket pirinç patlağı

100 gr. eritilmiş margarin

1 paket bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao

3.5 yemek kaşığı bal

1 kahve fincanı pudra şekeri



YAPILIŞI: Pirinç patlaklarının üzerine balı gezdiriyoruz. Çikolatayı, sıcak margarinin içine döküyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Hepimizin evinde bulunan limon sıkacağının kapağı ile şekil veriyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra pudra şekeri serperek servis ediyoruz.



AĞAÇ SALATA



MALZEMELER

500 gr. brokoli

2 adet havuç

1 kutu mısır

1 kase nar

SÜSLEMEK İÇİN:

Haşlanmış pancar

SOS İÇİN:

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı



YAPILIŞI: Sebzeleri tek tek haşlıyoruz. Servis tabağına önce brokolileri ağaç şeklinde dizip üzerini diğer malzemeler ile süslüyoruz. Sos için malzemeleri karıştırıp ağacın üzerini süslüyoruz.



ÇİLEKLİ BEZE



MALZEMELER

BEZE İÇİN:

2 yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker

KREMA İÇİN:

500 gr. süt

1 çay bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 kutu çiğ krema

ÜZERİ İÇİN:

Çilek ve file badem



YAPILIŞI: Beze için yumurta akı ve şekeri, koyu kıvam alana kadar çırpıyoruz. Fırın tepsisine kağıt serip yağlıyoruz. Üzerine bezeyi yayıp, 130 derecelik fırında 50-60 dakika pişiriyoruz. Krema için; krema ve vanilya harici tüm malzemeyi pişiriyoruz. Soğuduktan sonra vanilya ve kremayı ilave edip çırpıyoruz. Servis ederken bezenin üzerine kremayı sürüp çilek ve bademle süslüyoruz.