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İDİL ÇİMRİN
28 Aralık 2021, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Yılbaşı ruhu

Yeni yıla çok az kaldı. Yılbaşı akşamı soframızda bizi neşelendirecek lezzetlere oldukça ihtiyacımız var. O halde hem çocuklarınızın ilgisini çekebilecek hem de görsel olarak tam yılbaşı sofrasına yakışır lezzet önerileri için doğru yerdesiniz. Yapımı son derece basit, yemesi de bir o kadar keyifli olan bu tarifler benim her yılbaşında vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor.

KOZALAKLAR

MALZEMELER
1 paket pirinç patlağı
100 gr. eritilmiş margarin
1 paket bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
3.5 yemek kaşığı bal
1 kahve fincanı pudra şekeri

YAPILIŞI: Pirinç patlaklarının üzerine balı gezdiriyoruz. Çikolatayı, sıcak margarinin içine döküyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Hepimizin evinde bulunan limon sıkacağının kapağı ile şekil veriyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra pudra şekeri serperek servis ediyoruz.

AĞAÇ SALATA

MALZEMELER
500 gr. brokoli
2 adet havuç
1 kutu mısır
1 kase nar
SÜSLEMEK İÇİN:
Haşlanmış pancar
SOS İÇİN:
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Sebzeleri tek tek haşlıyoruz. Servis tabağına önce brokolileri ağaç şeklinde dizip üzerini diğer malzemeler ile süslüyoruz. Sos için malzemeleri karıştırıp ağacın üzerini süslüyoruz.

ÇİLEKLİ BEZE

MALZEMELER
BEZE İÇİN:
2 yumurta akı
1 çay bardağı toz şeker
KREMA İÇİN:
500 gr. süt
1 çay bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1 kutu çiğ krema
ÜZERİ İÇİN:
Çilek ve file badem

YAPILIŞI: Beze için yumurta akı ve şekeri, koyu kıvam alana kadar çırpıyoruz. Fırın tepsisine kağıt serip yağlıyoruz. Üzerine bezeyi yayıp, 130 derecelik fırında 50-60 dakika pişiriyoruz. Krema için; krema ve vanilya harici tüm malzemeyi pişiriyoruz. Soğuduktan sonra vanilya ve kremayı ilave edip çırpıyoruz. Servis ederken bezenin üzerine kremayı sürüp çilek ve bademle süslüyoruz.

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