Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bütün ailenin severek yiyeceği İskender kebap yapıyoruz. İskender evde olmaz, döneri nereye takacağız diye merak ediyorsunuz belki ama bu yemeği evde yapmak mümkün. Hatta kullanacağımız et çok daha ince olacak. Şöyle ki bizim dönerimizin tamamı dana bonfileden oluşuyor. Bir defasında tavuk etiyle denemiştim, o da gayet lezzetli olmuştu.

Hafta sonları kurduğum sofralar için genellikle bir konsept belirliyorum. Malzemelerin çoğunu da hazır almak yerine evde kendim yapmayı tercih ediyorum. Sizin de bu özel menüyü hazırlarken keyif almanız dileğiyle....







DÖNER

MALZEMELER

Öncelikle kişi sayınıza göre değişkenlik gösterecek kiloda bütün bonfile

Tuz

Karabiber

Kekik

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Buz gibi donmuş bütün bonfileyi çıkarıyoruz ve henüz buzlu iken büyük bir bıçakla ince ince dilimlemeye başlıyoruz. Zaten buzlu olduğu için kağıt gibi incecik dilimleniyor. İncecik donuk bonfileleri bir tencereye alıyoruz, ocağı orta ateşe getiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Önce suyunu salacak, ardından suyunu çekecek. Bütün bu aşamaları bekliyoruz. Suyu çekince ister margarin, ister ayçiçek yağı, ister tereyağı, isterseniz de zeytinyağı ilavesi ile çevirerek hafif kızartıyoruz. Son olarak ocağın altını kapattığımızda tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber ilave edip karıştırıyoruz. Sos, pide ve yoğurla bütünleştirip servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

'Bonfile çok masraflı oluyor' derseniz bir alternatifim daha var; kasabınıza biraz bonfile ve antrikot dilimletin, az kıyma ilave edin. Kuyruk yağı sevenler için ise, az kuyruk yağı paketletin. Eve gelince bir folyonun üzerine dilim dilim etleri, üstüne kuyrukyağını, üstüne de kıymayı sıkıştırarak bastırın. Bu sırayla üst üste dizin, iyice paketleyip dondurun. Ardından çıkarıp dilim dilim kesin.







TIRNAK PİDE

MALZEMELER

İskenderin olmazsa olmazı tırnak pidedir. Dışarıdan tırnak pide almak istemiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Peki ama nasıl yapacağız derseniz, İdilika onu da düşündü.

İşte tarifi:

3 su bardağı buğday unu

1 su bardağı su

1 paket aktif kuru maya, yeteri kadar tuz ve toz şeker

YAPILIŞI: Büyük bir kasede hamurun tüm kuru malzemelerini karıştırın ve suyu ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırıp yumuşak bir hamur elde edin. Ellerinizi unlayarak kasedeki hamura yumruklarınızla bastırıp ters çevirin ve bu işlemi 10 kez yapın. İstediğiniz şekli verin ve fırında pişirin.

PÜF NOKTASI

Pideye parmaklarınızla bastırarak tırnak pide pişirebilirsiniz. Teflon tavamıza iki yemek kaşığı tereyağı, az da sıvı yağ ekleyip küçük küçük doğranmış pideleri arkalı önlü tereyağında çıtırdatıyoruz. Üzerine dönerleri paylaştırıyoruz. Aşağıda vermiş olduğum İskender sosunu üzerine döküyoruz.







İSKENDER

MALZEMELER

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ketçap

Tuz

Karabiber

Kekik

YAPILIŞI:Tereyağı eritilir, ezilmiş sarımsaklar çevirilir. Bütün malzeme ilave edilip kavrulur ve kaynar su ile açılıp pişmeye bırakılır. Pişince döner etlerinin üzerine gezdirilir. En son olarak (Sanki içinde hiç tereyağı yokmuş gibi) bir tavada tereyağı yakılır, iyice kızan tereyağı döner sosunun üstünden dökülür ve bir kaşık yoğurt, közlenmiş sivri biber ve közlenmiş domates ile servis edilir. Şimdiden hepinize afiyet olsun.