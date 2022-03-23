Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saati için hem son derece basit, hem de oldukça ekonomik olan lezzetler hazırlayacağız. Pahalı malzemelerle harikalar yaratmak daha kolay olsa da; esas maharet uygun bütçelerle aynı sofraları kurabilmek diye düşünüyorum. Türk annelerinin en büyük özelliği ekonomik sofralar hazırlamak olduğuna göre, benim hazırladıklarımdan çok daha ekonomik alternatifleri sizler de eminim yapıyorsunuzdur. Denememi istediğiniz tarifleri idilikanınmutfagi@ sabah.com.tr adresine iletebilirsiniz. Sizden gelecek tarifleri bizzat denedikten sonra okuyucularıma aktarmak bana müthiş keyif verecektir.... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ÇİKOLATALI KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. eritilmiş margarin

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

Un







ŞERBETİ İÇİN:

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1.5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Hamur hazırlama kabına un hariç bütün malzemeler eklenip çırpılır. Şekerin erimesi sağlanır. Üzerine azar azar un ilave edilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp top şekli verilir. Yağlanmış fırın tepsisine dizilir. Kurabiyeler önceden ısıtılmış 170 derecede pişirilir. Şerbeti için; toz şeker suda eritilir. Fırından alınan kurabiyeler sıcak haliyle şerbete batırılırp 15 saniye bekletilir. Üzeri Hindistan cevizine bulanarak servis edilir.



HAŞHAŞLI TATLI ÇITIR



MALZEMELER

2 adet yufka

250 gr. haşhaş

6 yemek kaşığı tahin

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: Öncelikle haşhaş, tahin, şeker ve yağı güzelce karıştırıp iç harcı oluşturalım. Ardından ilk kat yufkamızı serip harcımızın yarısını eşit bir şekilde yufkaya yayalım. İkinci kat yufkayı da serip yine aynı şekilde harcımızı yayalım ve saralım. Dilerseniz 12, dilerseniz 16 parçaya bölebilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştirdiğimiz börekleri üstüne yumurta sarısını da sürdükten sonra pişirelim.



PATATESLİ PEYNİRLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet soğan

3 adet patates

Küçük bir kase beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Susam

YAPILIŞI: Patates, soğan ve maydanoz küçük küçük doğranır. Yumurtalar mikserle çırpılıp üzerine yoğurt, sıvı yağ, peynir, karabiber, pul biber ve tuz eklenip karıştırılır. Üzerine sebzeler ilave edilir. En son kabartma tozu ve un eklenerek karıştırılır. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen borcama dökülür. Üzerine susam serpilip 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.