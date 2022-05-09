Maltalı olduğunu sandığımız bu meyvenin gerçek vatanının Çin olduğu ortaya çıkmış. Çekirdek sayısı oldukça fazla olan Malta eriği, Japonya'da yetiştirilmeye başlanmış, daha sonraları Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmış. Bugün, özellikle astropikal bölgelerde büyük miktarlarda üretilen Malta eriği, Türkiye'de de en çok Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Malta eriğinin meyvesinin dışında, bitkileri ve çekirdekleri de şifa deposudur. Diyet yapanların da beslenme programlarına dahil edebileceği Malta eriği, yüksek lif oranı ile kilo verme sürecine destek veren meyvelerdendir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PELTELİ SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER

1 kg. Malta eriği

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı süt







MUHALEBİ İÇİN:

4 bardak süt

1 çay bardağı buğday nişastası

1 yemek kaşığı margarin

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Nişasta, şeker ve sütü ocağa alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Göz göz olunca margarini ilave edip karıştırıyoruz. Ocağın altını kısıp iki dakika kaynatıyoruz. Ocaktan alınca vanilyayı ekleyip karıştırıyoruz. Topaklanma olursa mikserden geçiriyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz. Pelte için; meyveleri yıkayıp içlerindeki çekirdekleri çıkarıyoruz. Bir tencereye alıp üzerine su ve şekeri koyup yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp blender ile püre haline getiriyoruz. Pirinç ununu ve nişastayı süt ile eritip tencereye ilave ederek karıştırıyoruz. Tencereyi tekrar ocağa alıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebilerin üzerine paylaştırıp soğutarak servis ediyoruz.



MALTA ERİĞİ REÇELİ



MALZEMELER

2 kg. Malta eriği

Yarım kilo şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Malta erikleri çok büyüklerse üçe bölüyoruz, normallerse ikiye bölüp soğuk suya koyup üzerine limon sıkıyoruz. (Kararmasın diye.) Şekere dört su bardağı su koyup kaynatıyoruz. Üç taşım kaynadıktan sonra içine, suyunu süzdüğümüz Malta eriklerinini atıp limon suyunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Ara ara karıştırıp kıvamına bakıyoruz, üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmuyoruz. Reçel, yaklaşık 30 dakikada hazır olacak.



MALTA ERİĞİ KOMPOSTOSU



MALZEMELER

1 kg. Malta eriği

1.5 su bardağı şeker

5 su bardağı su

YAPILIŞI: Malta eriklerinin kabukları soyulur ve ikiye ayrılarak çekirdekleri çıkarılır. Tencerede su ve şeker kaynatılır. Yıkanan Malta erikleri ilave edilir. Malta erikleri yumuşak bir hal alana kadar kaynatılır. Soğuduktan sonra servis kasesine alınır.