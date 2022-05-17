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İDİL ÇİMRİN
17 Mayıs 2022, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Uçhisar sofrası

İdilika'nın Mutfağı bugün Kapadokya'nın en nadide ilçelerinden biri olan Uçhisar'a misafir oluyor. Uçhisar; sımsıcak halkı, becerikli hanımları ve girişimci belediyesi ile ilk fırsatta tekrar gitmek istediğim masal diyarı olarak hafızamda yer etti. İşte Uçhisar lezzetleri...

BULGUR ÇORBASI

MALZEMELER
2 kahve fincanı bulgur
8 su bardağı et suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
1 adet soğan
2 adet sivri biber
Toz kırmızı biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
3 dal maydanoz



YAPILIŞI: Soğan ve sivri biberi kıyıyoruz. Bir tencerede sıvı yağı kızdırdıktan sonra soğanı kavuruyoruz. Biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavuruyoruz. Unu ilave edip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından sulandırılmış salça ve et suyu ekliyoruz. Biraz kaynatıp bulgur ilave ediyoruz. 15 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis ediyoruz.

KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE

MALZEMELER
1 kase kabak çekirdeği
1 kase erişte
3 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağını döküyoruz ve üzerine rondodan çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.

ASİDE

MALZEMELER
1 su bardağı ayçiçek yağı
2 su bardağı un
Yarım çay bardağı su
2 su bardağı pekmez
YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.

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