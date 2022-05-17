İdilika'nın Mutfağı bugün Kapadokya'nın en nadide ilçelerinden biri olan Uçhisar'a misafir oluyor. Uçhisar; sımsıcak halkı, becerikli hanımları ve girişimci belediyesi ile ilk fırsatta tekrar gitmek istediğim masal diyarı olarak hafızamda yer etti. İşte Uçhisar lezzetleri...



BULGUR ÇORBASI



MALZEMELER

2 kahve fincanı bulgur

8 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

1 adet soğan

2 adet sivri biber

Toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

3 dal maydanoz







YAPILIŞI: Soğan ve sivri biberi kıyıyoruz. Bir tencerede sıvı yağı kızdırdıktan sonra soğanı kavuruyoruz. Biberleri ekleyip 4-5 dakika daha kavuruyoruz. Unu ilave edip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından sulandırılmış salça ve et suyu ekliyoruz. Biraz kaynatıp bulgur ilave ediyoruz. 15 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis ediyoruz.



KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE



MALZEMELER

1 kase kabak çekirdeği

1 kase erişte

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağını döküyoruz ve üzerine rondodan çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.



ASİDE



MALZEMELER

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

2 su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.