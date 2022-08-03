Herkese merhaba. Yazın sıcak havalar enerjimizi düşürebiliyor. Buz gibi bir içecekle enejinizi yükseltmeye ne dersiniz? Yazın favorileri olan kurtarıcı serin içecekleri sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ŞEFTALİLİ SODALI İÇECEK



MALZEMELER

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker

6 yaprak taze fesleğen

5 adet şeftali

1 çimdik tuz

1 şişe sade soda







YAPILIŞI: Soda hariç tüm malzemeyi rondoda çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.



ERİKLİ LİMONATA



MALZEMELER

12 adet limon

8 adet mürdüm eriği

1 kg toz şeker

Servis edilirken buz, taze nane ve şeftali

YAPILIŞI: Öncelikle limonların kabuklarını rendeliyoruz. Sonra suyunu sıkıyoruz. Erikleri dilimliyoruz. Limon kabuklarıyla beraber hepsini şeker ile karıştırıyoruz. Şeker eriyince bir kavanoza doldurup buzdolabına kaldırıyoruz. Servis ederken, bir kişiye bir kahve fincanı denk gelecek şekilde buzdolabındaki konsantre limonatadan alıp smoothie yapmak için mutfak robotuna atıyoruz. İçerisine buz, taze nane ve bir erik daha ekliyoruz. Hepsini robottan çekip buz gibi bir içecek elde ediyoruz. Uzun bardaklarda servis ediyoruz. Dilerseniz buz ekleyebilirsiniz.



PÜF NOKTASI

Limonata konsantresi, neredeyse bir ay buzdolabında bozulmadan muhafaza edilebiliyor.



KAYISILI SMOOTHIE



MA LZEMELER

200 ml yağsız süt

5 adet kayısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

SERVİS İÇİN:

2 dal taze nane yaprağı

YAPILIŞI:

Kayısıları minik minik doğruyoruz. Yoğurdun suyunu süzüyoruz. Yağsız süt, kayısı parçaları, yoğurt ve balı blenderdan geçiriyoruz. Taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.