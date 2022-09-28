Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz sezonu boyunca aldığımız kalorilere yenilerini eklememek amacıyla sağlıklı atıştırmalıklara yer veriyorum. Çocuklarınızla beraber yapabileceğiniz kurabiyeler hazırladım size.

Sağlığına ve fiziğine özen gösteren ama çay veya kahve saatlerini de tatlısız geçiremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız 'Evet'se sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay olan bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak, hem de formunuzu korumanızı sağlayacak!

Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değil. Buna çözüm olarak içinde şeker bulunmayan yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KEÇİBOYNUZLU PEKMEZLİ KURABİYE

MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın.

Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt-üst ayarda) 15 dakika pişirin.







FINDIKLI FISTIKLI KURABİYE

MALZEMELER

1 çay bardağı çiğ fındık

1 çay bardağı yer fıstığı

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

YAPILIŞI: Bir tavaya fıstık, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye koyun. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.







CEVİZLİ ÜZÜMLÜ KURABİYE

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

4 adet hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI: Yumurtanın akını biraz çırpıp kıvam almasını sağladıktan sonra içine bir adet orta boy muzu koyup ezin. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekleyin. (Ceviz, kuru üzüm, hurma ve kuru incirin miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.) Bütün malzemeyi karıştırıp elinize yapışmadan şekil verebileceğiniz kıvama gelince, yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.