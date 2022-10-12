Herkese merhaba, hastalıklar yine kol gezmeye başladı. Bağışıklığımızı güçlendirecek ev yapımı şifa arayışına girdik bile! Hal böyle olunca ben de kolaylıkla yapabileceğiniz, tamamen doğal malzemelerden oluşan reçetelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



EV YAPIMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU



MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı bal

1 adet limon

2 su bardağı kaynar su







YAPILIŞI: Öncelikle soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyun. Üzerine kaynar suyu ekleyip iyice soğuyana kadar bekleyin. Posasını süzün. Suyu kavanoza alıp içine tarçın ve zencefili ekleyin ve 1 dakika çalkalayın. Kavanozu tekrar açıp, içerisine bal ve limon suyunu ekleyin. Tekrar ağzını kapatıp 2-3 dakika daha çalkalayın.



BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ALTIN SÜT



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı zerdeçal

Çay kaşığının ucuyla karabiber

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da tereyağı

İsteğe göre çay kaşığının ucuyla zencefil

1 çay kaşığı bal

YAPILIŞI: Süt, karabiber, zerdeçal, yağ ve isteğe göre zencefili bir cezve ya da sos tenceresine alıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bardağa alıp isteğe göre bal ilave edip sıcakken tüketebilirsiniz.



BOĞAZ AĞRISI İÇİN ŞİFA ÇAYI



MALZEMELER

1 çay kaşığı zencefil tozu

6-7 damla limon suyu

1 ince dilim limon

1 tatlı kaşığı bal

Küçük bir parça kabuk tarçın

YAPILIŞI: 1 fincan kaynamış suyun içerisine toz zencefil, kabuklu 1 dilim limon ve kabuk tarçını atıyoruz. 5-6 dakika demlendikten sonra tarçını çıkarıp bal ve limon damlalarını ilave ediyoruz.