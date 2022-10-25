Tazeyken bayıla bayıla tüketip biraz renk değiştirmeye başlayınca buzdolabının bir köşesinde unuttuğunuz ya da böyle görüp satın almadığımız muzların aslında ne kadar faydalı olduğunu söylesek fikrinizde bir değişim olur muydu? Kararmış ya da henüz lekelenmeye başlamış muzun faydaları nelermiş gelin bakalım...



ANTİOKSİDANDIR

Kararan muzlar, daha olgunlaşmış demektir. Bu olgunlaşma sürecinde içeriğinde faydalı değişimler yaşamıştır. Bu yüzden kararmış muz, daha taze olan muza göre çok daha yüksek antioksidan seviyesine sahiptir. Normal muz yerine kararmış muz tüketerek vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir, hücrelerinizin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.









DEMİR KAYNAĞIDIR

İnsanların en sık yaşadığı sağlık problemlerinden biri olan kansızlığın temel nedeni demir eksikliğidir. Bu eksikliği gidermenin etkili yollarından biri olarak kararmış muz tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Kararmış muz, içeriğinde yoğun oranda demir bulundurur. Bu özelliği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olarak kansızlık probleminin ortadan kalkmasını sağlar. Kısacası, kararmış muzu da kan yapan besinler arasına dahil etmekte hiçbir problem olmayacaktır.



DİRENÇ SAĞLIYOR

Kararmış muz, artan faydalı vitaminleri ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığınızın güçlenmesine önemli bir katkıda bulunarak en hafif hastalıktan en ciddi hastalığa kadar vücudun daha dirençli olmasını sağlar.



KARARMIŞ MUZDAN KEK



MALZEMELER

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 (yarım) su bardağı kakao tozu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

3 adet büyük boy (tercihen olgunlaşmış muz)

1/4 (çeyrek) su bardağı eritilmiş tereyağı

1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı kahverengi toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı damla çikolata









YAPILIŞI: Tam buğday unu, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. Başka bir kabın içinde muzları çatal yardımıyla iyice ezin. Ezilmiş olan muzlara eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı koyup karıştırın. Ardından esmer şeker, vanilya ve yumurtayı ilave edip çırpma teliyle iyice karıştırın. Un karışımını da üzerine ekleyip spatula ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. En son 3/4 su bardağı kadar damla çikolatayı da ilave edip karıştırın. Baton kek kalıbını yağlayıp kek harcını dökün ve üzerine kalan damla çikolataları serpiştirin. 180 derece ısınmış fırında 45-50 dakika kadar pişirin.



KARARMIŞ MUZDAN DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE



MALZEMELER

3 adet küçük boy yumuşamış muz

1 yumurta

50 gr margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN

Damla çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle muzlar ezilir. Çatalla içine pudra şekeri, yumurta, sıvı yağ, yumuşamış margarin eklenir. Damla çikolata katılır. Un ve kabartma tozu ile ele yapışmayacak kıvamda hamur yapılır. Hamurdan yumaklar koparılır. Top top yapılır. Tepsiye dizilir. Üzerine damla çikolatası tekrardan sıralanır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.