"Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman, ha ha ha ha ha, içine hatmi çiçeği, biraz çörekotu katasın aman, ha ha ha ha ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman, ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim, ha ha ha ha, hapşu! Çok yaşa! Sen de gör! Rahat ve iyi yaşa!"

Bu şarkıyı bilmeyenimiz yoktur, rahmetli Barış Manço'nun tarif ettiği çayı demledik, nefis oldu.



BAHARATLI SALEP



MALZEMELER

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı saf toz salep

1 çay kaşığı şeker ya da şekerli vanilin

1 tutam muskat rendesi

1 tutam zencefil rendesi

1 tutam toz tarçın

1 yemek kaşığı dövülmüş badem yada fındık

1 tutam karanfil







YAPILIŞI: Sütü kaynatıp kupaya koyuyoruz. Salep tozunu ekleyip tamamen eriyinceye dek karıştırıyoruz. İçine muskat ve zencefil rendeleri ile tarçın ve karanfili ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine dövülmüş badem veya fındık ilave ederek servis ediyoruz.



NANE, LİMON KABUĞU VE BİR TUTAM ZENCEFİL



MALZEMELER

2 su bardağı su

1-2 dal taze nane

1 limonun kabuğu

1 çay kaşığı çörek otu

5-6 tane hatmi çiçeği

1 çubuk tarçın

1-2 dilim taze zencefil

YAPILIŞI: Suyu kaynatıyoruz ve içine tüm diğer malzemeleri koyup demlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika sonra süzüp içiyoruz.



TROPİKAL SICAK ÇİKOLATA



MALZEMELER

1.5 su bardağı su

150 gr ananas

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 tatlı kaşığı kakao

2-3 kare çikolata

2 yemek kaşığı dövülmüş badem

YAPILIŞI: Ananası blender'da püre haline getiriyoruz. Hindistan cevizi rendesini de ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. Ananaslı karışımı bardağa koyuyoruz. Suyu ısıtıp içinde kakao ve çikolatayı eritiyoruz. İki karışımı birbirine ekleyip üzerine dövülmüş badem serpiyoruz.